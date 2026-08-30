En mayo de 1990, un torbellino de lentejuelas, mariachi y carisma revolucionó por completo los cimientos del recinto de mármol de la Ciudad de México. Pero, ¿cuánto costó ver a Juan Gabriel en Bellas Artes en 1990? Esto pagaron los afortunados.

El "Divo de Juárez" rompió con décadas de solemnidad institucional para ofrecer una serie de cuatro conciertos históricos en el Palacio de Bellas Artes que no solo transformaron la música popular mexicana, sino que marcaron un antes y un después en la cultura del entretenimiento nacional.

En aquel entonces, hubo cartas de protesta, debates en periódicos y quejas de intelectuales que consideraban el evento como un "sacrilegio" a la alta cultura.

Pese a la resistencia y al debate, los boletos se agotaron en tiempo récord, las personalidades más influyentes de la política, la televisión y la sociedad mexicana abarrotaron las filas, y el resultado fue una producción grabada en vivo que se convirtió en una leyenda de la discografía hispana.

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¿Cuánto costó ver a Juan Gabriel en Bellas Artes en 1990?

De acuerdo con los registros de la época, los precios para las cuatro fechas de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes (celebradas del 9 al 12 de mayo de 1990) oscilaron dependiendo de la ubicación dentro del recinto:

Zonas generales y pisos superiores: desde los 70,000 pesos viejos.

desde los 70,000 pesos viejos. Zonas intermedias: en un rango de 150,000 a 200,000 pesos viejos.

en un rango de 150,000 a 200,000 pesos viejos. Zonas VIP / Preferente: Los lugares más privilegiados, donde se sentaron figuras de la política, artistas de renombre e invitados especiales, alcanzaron un costo oficial de hasta 300,000 pesos viejos.

En aquel año, la moneda nacional todavía contaba con tres ceros adicionales antes de la reforma de 1993 que introdujo los "Nuevos Pesos". La demanda fue tan abrumadora que la taquilla del recinto colapsó a las pocas horas de abrirse la venta.

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¿Cómo fue la reventa?

Tras agotarse el boletaje en taquilla en tiempo récord, las inmediaciones de la avenida Juárez y el Eje Central se llenaron de revendedores que ofrecían los pases al doble o triple de su valor nominal.

Testimonios de la época aseguran que se llegaron a pagar hasta 1,000,000 de pesos viejos por un acceso de última hora en el área de Luneta. Ni siquiera el costo elevado frenó a personalidades de la alta sociedad, políticos de primer nivel y estrellas de la televisión que no querían quedarse fuera de un acontecimiento que paralizó a la capital.

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¿Cuánto equivale ese boleto el día de hoy?

Al quitar los tres ceros, aquellos 300,000 pesos viejos del boleto más caro se transformaron nominalmente en 300 Nuevos Pesos de 1993. Si traducimos el valor de aquellas entradas al costo de vida y valor adquisitivo estimado para el año 2026:

Entrada económica (70,000 pesos viejos de 1990): Equivale en la actualidad a aproximadamente $1,200 - $1,500 pesos mexicanos modernos.

Equivale en la actualidad a aproximadamente $1,200 - $1,500 pesos mexicanos modernos. Entrada media (150,000 a 200,000 pesos viejos): Su valor se traduciría hoy en un rango de entre $2,800 y $3,800 pesos mexicanos.

Su valor se traduciría hoy en un rango de entre $2,800 y $3,800 pesos mexicanos. Entrada VIP / Preferente (300,000 pesos viejos): El costo ajustado por inflación equivale a aproximadamente $5,500 - $6,500 pesos mexicanos actuales.

Si comparamos estas cifras con los precios de los conciertos masivos o de gran formato en estadios y arenas durante el año 2026, ver al Divo de Juárez con la Orquesta Sinfónica Nacional en el recinto más elegante del país por el equivalente a $6,000 pesos de hoy parece una auténtica ganga.