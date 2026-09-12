¿Quién es Michael Polansky? Prometido de Lady Gaga

La sorprendente noticia de que Lady Gaga ya es mamá causó emoción entre sus seguidores, quienes han acompañado a la cantante en distintas etapas de su vida y ahora son testigos de un nuevo capítulo junto a su prometido, Michael Polansky.

Aunque la intérprete de Bad Romance es una de las artistas más conocidas a nivel mundial, su pareja ha mantenido un perfil mucho más discreto, pero ¿quién es el hombre que conquistó el corazón de Lady Gaga y con quien ahora estaría formando una familia?

¿Quién es Michael Polansky?

Michael Polansky es un empresario y filántropo estadounidense que nació el 26 de septiembre de 1983. Su relación con Lady Gaga hizo que su nombre cobrara mayor relevancia ante el público.

Polansky se graduó en 2006 de la Universidad de Harvard, donde estudió Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación. Además, es conocido por ser director ejecutivo (CEO) de The Parker Group.

Actualmente, el empresario trabaja junto a Sean Parker, cofundador de Napster y expresidente de Facebook, con quien también ha participado en distintos proyectos relacionados con tecnología, innovación y filantropía.

Con el paso del tiempo, su relación con Lady Gaga también lo ha acercado al mundo del entretenimiento y a distintos eventos relacionados con la carrera de la cantante.

Michael Polansky: ¿cómo ha apoyado a Lady Gaga?

Desde que Michael Polansky llegó a la vida de Lady Gaga, la cantante ha compartido algunos momentos de su relación y ha dejado ver una faceta más personal junto al empresario.

La relación también habría tenido influencia en algunos de los proyectos artísticos de la cantante. Uno de ellos es “Blade of Grass”, una canción inspirada en un momento especial de su relación: la propuesta de matrimonio.

Desde 2024, ambos han aparecido juntos en distintos eventos y frente a las cámaras, donde han mostrado una relación cercana y afectuosa.

Michael Polansky: ¿cómo conoció a Lady Gaga?

La historia de amor entre Lady Gaga y Michael Polansky comenzó a finales de 2019. De acuerdo con distintos reportes, Cynthia Germanotta, madre de la cantante, conoció al empresario durante un evento filantrópico y posteriormente los presentó.

Más tarde, ambos coincidieron en un evento organizado por Sean Parker y comenzaron a mantenerse en contacto. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 hizo que gran parte de su comunicación fuera a través de llamadas y mensajes.

Finalmente, en 2020 tuvieron una cita en Las Vegas, donde comenzó formalmente su historia de amor. Poco después hicieron pública su relación durante el Super Bowl celebrado en Miami.

La pareja se comprometió en abril de 2024, aunque la noticia se dio a conocer hasta julio de ese mismo año. Hasta ahora, ambos no han confirmado que hayan llegado al altar.

Michael Polansky llegó a la vida de Lady Gaga como un compañero que poco a poco se convirtió en una de las personas más importantes para ella. Aunque suele mantenerse alejado del foco público, su relación con la cantante ha dejado ver una faceta más personal de la estrella.