Joven es condenado a 15 años de prisión por planear un atentado contra Taylor Swift

Un tribunal en Austria condenó a 15 años de prisión a Beran A., un joven de 21 años que confesó planear un atentado durante un concierto de Taylor Swift en Viena. El jurado lo declaró culpable de múltiples cargos de terrorismo.

Las autoridades desarticularon el complot durante el verano de 2024 y forzaron la cancelación de tres fechas del "Eras Tour". El acusado recibió su sentencia en el tribunal de Wiener Neustadt, a las afueras de la capital austríaca, tras varias horas de deliberación.

Beran A, cubriéndose el rostro y escoltado por policías. REUTERS

Durante la lectura del veredicto, el joven miró frenéticamente por la sala con las manos y una pierna temblando. Beran A. enfrentaba una pena máxima de 20 años de cárcel, pero logró una condena menor tras aceptar su culpabilidad en la corte.

El terrorista solo rechazó la acusación de complicidad en un intento de asesinato. La policía arrestó al individuo justo un día antes del primer espectáculo programado por la megaestrella estadounidense, y permaneció recluido en prisión preventiva desde ese momento.

En sus alegatos finales, el sentenciado pidió perdón al juez y a los asistentes. Durante el juicio que inició el mes pasado, testificó que sentía la obligación de librar la "guerra santa", pero admitió al mismo tiempo que sentía mucho miedo de morir.

Detalles del Complot y la Célula Extremista

El plan original apuntaba directamente contra los miles de asistentes al estadio Ernst Happel de Viena. Beran A. detalló ante la corte cómo intentó fabricar una bomba rudimentaria, fallando en el proceso tras recibir instrucciones precisas por internet.

La evidencia digital expuso cómo los extremistas estudiaron los mapas del recinto para maximizar el número de víctimas. Planearon atacar a la multitud apostada a las afueras del estadio, buscando generar pánico masivo antes del inicio del espectáculo musical.

Los investigadores demostraron que el joven solicitó consejos sobre armamento a un alto mando del Estado Islámico (EI). Operaba a través de grupos de chat encriptados, donde compartía propaganda radical y juraba lealtad absoluta a la organización terrorista.

Taylor Swift en el video de Opalite. Especial

El tribunal también procesó a su cómplice, Arda K., otro joven de 21 años que recibió una condena de 12 años de cárcel. La fiscalía comprobó que ambos formaron una célula terrorista altamente peligrosa para ejecutar múltiples ataques en Europa.

Los fiscales vincularon a un tercer ciudadano austríaco, Hasan E., quien actualmente cumple condena en Arabia Saudita. Las autoridades saudíes lo acusan de apuñalar a un guardia de seguridad y herir a cuatro personas en La Meca durante el año 2024.

El Ministerio Público señaló a Beran A. de incitar a Hasan E. a cometer dicho ataque en el extranjero. Aunque el principal responsable del complot en Viena negó esta acusación específica, la inteligencia enlazó sus mensajes con el violento incidente en Medio Oriente.

El Rescate de la Inteligencia y el Impacto en el Eras Tour

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos jugaron un rol determinante para frustrar la masacre. Alertaron a sus contrapartes en Austria sobre la inminencia del ataque, lo que detonó un operativo de emergencia y la captura de los involucrados.

La policía austríaca blindó la capital durante esos días de agosto, desplegando unidades tácticas en puntos estratégicos. El impacto económico por las cancelaciones superó millones de euros en pérdidas para el sector hotelero y turístico de la ciudad europea.

Las amenazas obligaron a los promotores a cancelar los tres conciertos de Taylor Swift de forma definitiva. La artista publicó semanas después un mensaje en sus redes sociales donde expresó su terror por la situación y su profunda tristeza.

Taylor Swift dando un concierto. Europa Press

La cantante confesó que la cancelación la llenó de un nuevo sentido de miedo y una tremenda culpa. Lamentó profundamente la decepción de los miles de fanáticos que viajaron desde distintas partes del mundo para presenciar sus presentaciones.

Las investigaciones internacionales sobre esta red del Estado Islámico arrojaron resultados en otras fronteras. El año pasado, un tribunal de Berlín también procesó a un adolescente sirio de 16 años por contribuir de forma indirecta al complot original.

El juez en Alemania dictó una condena de 18 meses de prisión en suspenso para el menor. Mientras tanto, en Austria, las defensas de Beran A. y Arda K. todavía conservan el derecho legal de apelar las sentencias dictadas este jueves.

Con información de AFP