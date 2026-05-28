Los nombres de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias comenzaron a aparecer con fuerza en medios de entretenimiento y redes sociales después de que surgieran rumores sobre una posible separación entre la creadora de contenido y el actor de telenovelas.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido públicamente la situación, distintos detalles en redes sociales comenzaron a alimentar las especulaciones sobre un posible distanciamiento dentro del matrimonio.

Cambios en redes sociales encendieron sospechas de separación entre Haro y Covarrubias

Durante una reciente intervención, Flor Rubio explicó que una de las señales más evidentes tiene relación con el contenido que Renata Haro comparte actualmente en sus plataformas digitales.

De acuerdo con la conductora de “Venga La Alegría”, la influencer dejó de publicar videos con la frecuencia que acostumbraba y, además, comenzó a grabar desde un espacio distinto al que normalmente mostraba junto a su familia.

Para la periodista, este cambio podría indicar que Renata ya no estaría viviendo en la misma casa que Juan Diego Covarrubias.

“Renata dejó de subir videos con la constancia que acostumbraba y ahora los sube desde otro lugar, al parecer se ha cambiado de casa”, comentó Flor Rubio al hablar sobre el tema.

El detalle rápidamente llamó la atención de usuarios en redes sociales, especialmente porque durante años la pareja acostumbró compartir parte de su vida familiar en internet.

¿Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se separaron? Esto se sabe IG juandiegocova1

El unfollow que aumentó los rumores de separación

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue el movimiento que Renata Haro realizó en redes sociales respecto al actor.

Según señaló Flor Rubio, la creadora de contenido dejó de seguir a Juan Diego Covarrubias en plataformas digitales y además eliminó de su perfil la referencia donde se describía como esposa del actor.

Mientras tanto, el protagonista de telenovelas todavía mantiene fotografías junto a ella y continúa siguiéndola en redes sociales.

“La pista número dos es que Renata ya no sigue en redes a su esposo, Juan Diego Covarrubias, pero él sí la sigue”, explicó la periodista de espectáculos.

Este tipo de movimientos suele convertirse rápidamente en tema de conversación entre seguidores de celebridades, especialmente porque actualmente muchas parejas públicas reflejan parte de su situación sentimental a través de redes sociales.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha realizado declaraciones oficiales sobre los rumores de separación

¿Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se separaron? Esto se sabe IG juandiegocova1

.Juan Diego Covarrubias y Renata Haro formaban una de las parejas más discretas

A diferencia de otras relaciones dentro del entretenimiento mexicano, Juan Diego Covarrubias y Renata Haro mantuvieron durante años una dinámica relativamente alejada de los escándalos mediáticos.

La pareja construyó una imagen familiar bastante estable en redes sociales y frecuentemente compartían momentos junto a sus tres hijas.

Por eso, los rumores sobre una posible ruptura terminaron sorprendiendo a varios seguidores que los consideraban una de las relaciones más sólidas dentro del medio.

Sin embargo, en días recientes, usuarios comenzaron a notar que ambos dejaron de aparecer juntos de manera constante, algo que aumentó todavía más las especulaciones.

¿Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se separaron? Esto se sabe IG juandiegocova1

Quién es Juan Diego Covarrubias

Juan Diego Covarrubias es un actor mexicano con trayectoria en televisión, cine y teatro.

A lo largo de los años participó en distintas producciones reconocidas como “Teresa”, “Atrévete a soñar”, “Mi marido tiene más familia”, “Papás por siempre” y “Las hijas de la señora García”.

Gracias a estos proyectos logró posicionarse como uno de los rostros recurrentes dentro de las producciones televisivas mexicanas.

El actor construyó una familia junto a Renata Haro, creadora de contenido que también ganó popularidad en redes sociales por compartir aspectos de su vida cotidiana y familiar.