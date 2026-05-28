MasterChef: Camila admira a Poncho Cadena y Litzy responde

La nueva edición de MasterChef no solo ha dado de qué hablar por los retos en la cocina, sino también por las emociones, conexiones y admiraciones que han surgido entre participantes y chefs.

Una de las historias que más ha llamado la atención es la de Camila, una de las 22 concursantes, quien ha mostrado públicamente su admiración por el chef Alfonso Cadena Rubio, mejor conocido como Poncho Cadena, quien actualmente está comprometido con la cantante y actriz mexicana Litzy.

Litzy reacciona a la admiración de Camila por el chef Poncho Cadena

De acuerdo con lo comentado en el programa Ventaneando, la participación de Camila no pasó desapercibida, ya que habría expresado su gusto e “ilusión” por el chef dentro de la competencia.

Ante esto, el programa buscó la reacción de Litzy, prometida de Poncho Cadena, quien tomó la situación con humor y total tranquilidad.

“Pues sí, cómo no se va a enamorar de él, oye. Digo, qué padre que puedan admirar y pues no sé que les guste, como su personalidad y así, la verdad me parece increíble”, comentó la cantante.

La también actriz señaló que este tipo de admiración es normal dentro del reality, debido a la convivencia diaria en la cocina y la cercanía con los chefs durante las grabaciones.

“Y yo creo que también es eso, ¿no?, que a lo mejor están como en la cocina y pues lo ven y se pueden inspirar, conviven mucho. Les ayuda como a ciertas cosas y también eso te hace como ilusionarte, tal vez, ¿no?", agregó.

¿Litzy es celosa? Esto respondió la cantante

Durante la entrevista, los conductores también le preguntaron a Litzy si este tipo de situaciones le generaban celos.

La artista fue clara al responder que no, e incluso confesó que Camila le cae muy bien y le desea éxito dentro de la competencia.

“No, además, Camila justo es una de las que mejor me cae y me gustaría que llegara muy lejos”, afirmó.

Poncho Cadena y Litzy

La historia entre Poncho Cadena y Litzy comenzó durante la edición 2024 de MasterChef Celebrity, donde coincidieron y comenzaron a convivir en el set.

Tras el final del programa, ambos continuaron en contacto, intercambiaron mensajes y poco a poco iniciaron su relación sentimental.

Fue a inicios de 2025 cuando anunciaron su compromiso, consolidándose como una de las parejas más comentadas del espectáculo mexicano, compartiendo momentos especiales en redes sociales.

Sin duda, MasterChef Celebrity continúa siendo uno de los realities más comentados, no solo por sus retos culinarios, sino también por las historias, emociones y conexiones que surgen entre sus participantes.