Jorge Medina y Josi Cuen posponen concierto en el Auditorio Nacional por motivos de salud

Ocesa y los cantantes Jorge Medina y Josi Cuen pospusieron el concierto programado para el 18 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Los organizadores tomaron la drástica decisión por motivos mayores de salud y fijaron el 30 de septiembre como la nueva fecha para la presentación capitalina.

A través de un comunicado oficial conjunto, la empresa de entretenimiento y ambos artistas confirmaron la obligada reprogramación del evento. El documento asegura que la prioridad actual radica totalmente en la salud y agradece la infinita comprensión del público ante la situación médica no especificada.

Josi Cuen y Jorge Medina reprogramaron su concierto para el 30 de septiembre. Foto de IG: Josi Cuen

Los fanáticos con accesos para la fecha original conservarán su lugar para la reposición del esperado espectáculo de banda sinaloense. Los boletos adquiridos previamente mantienen su validez total para el 30 de septiembre y los miles de asistentes omitirán cualquier trámite de cambio físico o digital.

Opciones de reembolso para el cambio de fecha

Las personas que descarten asistir a la nueva fecha cuentan con alternativas claras para recuperar su inversión sin contratiempos. Quienes compraron a través de la plataforma en línea de Ticketmaster necesitan ingresar a su cuenta personal y dar clic en el botón de ayuda para procesar el reembolso.

Los seguidores que adquirieron sus entradas directamente en las taquillas del icónico inmueble de Reforma realizarán un proceso distinto y presencial. Estos compradores solicitarán la devolución íntegra de su dinero a partir del 21 de septiembre, acudiendo exactamente al mismo lugar donde efectuaron el pago inicial.

Comunicado de Ocesa en conjunto con Josi Cuen y Jorge Medina. Foto: Ocesa

Ocesa habilitó canales de información adicionales en sus plataformas digitales para resolver cualquier duda sobre las políticas de compra vigentes. Los intérpretes y la compañía promotora reiteraron el profundo agradecimiento a los fieles seguidores por el constante apoyo y el cariño mostrado durante este ajuste de calendario.

Este imprevisto freno médico pausa momentáneamente una de las reuniones más celebradas dentro de la industria del regional mexicano. Ambos exponentes musicales dominan actualmente la escena con una serie de presentaciones conjuntas que logran agotar las entradas en múltiples ciudades del territorio nacional.

El arrollador impacto de la gira "Juntos"

El exitoso proyecto que reúne el talento de Josi Cuen, reconocido exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, y la inconfundible voz de Jorge Medina, registra cifras récord de asistencia. La mancuerna musical revive magistralmente los años dorados de la agrupación sinaloense y al mismo tiempo afianza las respectivas carreras en solitario de los intérpretes.

Josi Cuen y Jorge Medina triunfan con la gira "Juntos". Foto de IG: Josi Cuen

La poderosa dupla traspasó las fronteras nacionales con este nostálgico concepto musical y confirmó fechas exclusivas para presentarse en España próximamente. Este estratégico movimiento traslada todo el impacto cultural de la música regional mexicana directamente hacia el continente europeo, respaldando el fenómeno global del género.

Los cantantes y su equipo de producción mantienen firme el desarrollo del resto de la gira, aguardando la pronta y necesaria recuperación. El escenario del Auditorio Nacional resonará finalmente el próximo 30 de septiembre con todos los inolvidables éxitos que catapultaron a la fama a esta legendaria dupla de la música de banda.