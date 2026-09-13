Belinda, Danna y Mariana Treviño conquistan el Mentiverso en el Auditorio Nacional

El Mentiverso se apoderó del Auditorio Nacional, la noche de este sábado el recinto viajó en el tiempo y regresó a los años 80 para sorprender a todos con las voces de Belinda, Mariana Treviño y Danna.

"De color de rosa" llegaron los fans de la serie, tal cual dice la canción que interpreta Belinda dando vida a Daniela, aunque los atuendos predominaban en distintos tonos de dicho color, había quienes optaron por outfits verdes, amarillos y algunos tornasol que forman parte fundamental de la identidad de la obra y la serie.

El auditorio comenzó a llenarse mientras que en la pantalla principal aparecía el espectacular anunciando la función acompañado de canciones de la época.

Eran las 17:20 horas cuando el verdadero espectáculo comenzó; en el escenario las luces neón aparecieron, en los cajones característicos del show se plantó parte del elenco de Mentiras el Musical y Mentidrags, iniciando con Él Me Mintió y Mentiras, que el público recibió con gritos y emoción entre cada aparición de Daniela Romo, Lupita D’Alessio y Dulce.

Además de Belinda, Danna y Mariana Treviño, se reunieron actrices de Mentiras el Concierto y Mentidrags en el Auditorio Nacional Elizabeth Velázquez

Casi al terminar la canción fue el turno solista de Belinda, quien apareció con un vestido rosa, de lentejuelas, tan elegante como sólo Daniela sabe ser. La cantante deleitó a los asistentes con el último coro de la canción y cedió el micrófono a Mariana Treviño, como la D’Alessio.

Mariana explicó que el show Mentiras All Stars significaba “All”, de todos y “Stars”, de “estar todos”, con su característica combinación del idioma español e inglés. No obstante, Daniela la corrigió, pero Lupita insistió en que “todos juntos, el público y ellas iban a disfrutar del show del Mentiverso que combina el Musical, el universo drag y el elenco de la serie”, la cual ganó popularidad después de casi dos décadas del estreno.

El espectáculo comenzó con la conocida muerte de Emmanuel. Daniela inició cantando Cuando Baja la Marea, con coros de Lupita y Dulce.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó cuando apareció Danna en el escenario interpretando a Yuri, para cantar La Gata bajo la lluvia. Ataviada con un vestido azul, de lentejuelas, que la hacía brillar aún más, y el cabello corto, la cantante fue ovacionada y el público la acompañó en cada parte de la icónica canción, al mismo tiempo que seguía aplaudiendo.

El show no paró y pasó al funeral, en donde las cuatro protagonistas de Mentiras el Musical se dieron cuenta de que Emanuel estaba casado con todas, por lo que Amiga mía comenzó a sonar, pero sin duda Que ganas de no verte nunca más retumbó el recinto, al igual que Un nuevo amor, que los asistentes cantaron a una sola voz.

Al entonar la estrofa: “Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer, llévame a las estrellas, llévame..." finalizó la presentación del musical y dio paso a la aparición de Mariana Treviño.

“A mí me gustaría contarles un poquito de las historias de Mentiras: yo audicioné para el personaje de Dulce”, mencionó la actriz y recreó una parte de ese momento, con todo y vestuario del personaje, interpretando De mí enamórate.

Con la alegría y simpatía que la caracteriza narró como fue su selección: “Querían que hiciera otro personaje, que habían hecho de menos, pero estaba ahí en algún lugar, herida, luchona, fuerte, sonriente, tenían otra idea de quién fuera ella, pero me abrí a conocerla y me di cuenta de que nos estábamos esperando y de una forma ella me escogió a mí”.

Mariana Treviño y Paola Gómez interpretaron a Lupita en Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional Elizabeth Velázquez

Así, mientras daba ese discurso, Mariana comenzó a cambiarse de ropa para darle vida a Lupita y encontrarse con otra Lupita del Musical, recordando ambas las frases más icónicas del personaje en español e inglés, y donde también apareció la tercera Lupita, la de Mentidrags.

El show pasó de un momento personal a la aparición de Daniela y Yuri, mientras ella le ayudaba a Dani a acomodar su vestido rosa pálido, que la hacía ver como una muñequita de pastel. Comenzó a interpretar De Color de Rosa sobre una zapatilla gigante con glitter que impactó a todos los espectadores.

Las interpretaciones no paraban y apareció Lupita con Te estás pasando, Yuri cantando Amor mío, déjala y Lupita revelándole a Daniela que su esposo la engañaba.

Belinda interpretó Es Ella Más Que Yo y los asistentes no dejaron de cantar cuando comenzó Yo no te pido la Luna. Después de un pequeño intermedio, la cantante regresó al escenario vistiendo un coordinado para dormir rosa y cantando Acaríciame y El Gato y Yo. En Acaríciame, Lupita apareció con su peculiar estampado de leopardo y Dulce con su bata verde.

Uno de los momentos más especiales fue cuando sonó Detrás de mi ventana, canción con la que el público se llenó de emoción y no dejó de entonar y aplaudir al final de la interpretación que fue acompañada por parte del Mentiverso.

Ciudad de Mexico 12 de septiembre de 2026 Mentiras, All Stars , donde participaron Belinda , Mariana Trevino, Danna Foto: Elizabeth Velazquez Elizabeth Velázquez

“Nos dimos cuenta de que por más que nos tachen de divas y nos pongan a competir somos poderosas e inteligentes, estamos juntas contando nuestra historia, no somos ni reinas, ni esclavas, mucho menos muñecas”, declararon las protagonistas encabezadas por Belinda y comenzaron a cantar un mix de Tu muñeca, donde también incluyeron No soy una señora, de María José.

La ocasión para amarnos comenzó a sonar en el escenario, con la interpretación del elenco de Mentiras el Musical, mientras que el escenario seguía con el característico juego de colores neón y los personajes de Mentidrags como camarógrafas especiales del show.

“Muchas gracias vamos a seguir con la catarsis para que aquí saquen todo”, declaró Lupita mientras que Yuri comenzó a cantar Adelante corazón, con la que el público coreó a todo pulmón hasta el final.

En el escenario se reunieron las tres Guadalupes. Mariana Treviño pidió cantar La Maldita Primavera, tema del que el público se apoderó no solo en la voz, también crearon un momento tan emotivo encendiendo las linternas de sus celulares.

“Yo también tuve un sueño, uno del que nadie sabe y que a la mayoría dejará en shock. Yo jugaba a que viajaba por el espacio y conquistaba a otros mundos no sé en que momento se me ocurrió que necesitaba un príncipe”, dijo Daniela, que apareció con un peculiar traje de astronauta, obviamente rosa con algunos detalles en azul claro, para cantar Yo no te pido la luna, para finalizar volando por el espacio.

Lupita, Daniela, Yuri y Dulce se unieron para cantar Mudanzas y sin dejar de agradecer al público las cantantes se despedían, las luces neón se apagaron, el telón bajó y los asistentes exigían a gritos otro tema más, lo que hizo una noche totalmente diferente con los éxitos que ya conocían de Mentiras.

El Mentiverso reunió a actrices de Mentiras el Musical, Mentiras el Concierto y Mentidrags en el Auditorio Nacional Elizabeth Velázquez

Las protagonistas reaparecieron en el escenario con Castillos, después Daniela y Yuri interpretaron Amiga mía y dejaron lugar a Lupita con Secretaria, quien agradeció que el público la haya hecho tendencia después de la serie.

Danna salió nuevamente e interpretó El pecado, mientas que Belinda deleitó al público con Celos, dando paso a un mix que incluyó Macumba y Agarrensé de las manos, para que Lupita cantara La Maldita Primavera y Tiempos mejores, que pusieron a bailar al público.

“Muchísimas gracias, que hermoso público hemos tenido esta noche, gracias”, se despidieron todas, para posteriormente tomar una foto desde el escenario con los asistentes.

A diferencia de una función convencional de Mentiras, el Musical, All Stars reúne elementos de diferentes etapas de la franquicia. Se trata de una propuesta con menos diálogos, perfecto para quienes están dispuestos a cantar a gritos y enronquecer, recordando los éxitos que marcaron una de las creaciones más exitosas de José Manuel López Valverde, ahora con una producción de Alejandro Gou.

Esta presentación fue la primera de Mentiras All Stars, con una segunda función a las 21:00 en el mismo recinto, ambas con un lleno total. La gira se extenderá con las siguientes fechas en el país y el extranjero.

Además de su presentación en Los Ángeles el próximo sábado 19 de septiembre, en el YouTube Theater.