No todo son corridos tumbados, también hay espacio para el amor con Natanael Cano en el GNP Seguros

"Pásame la botella, mi gente”, fue el primer grito de Natanael Cano en su segunda vez pisando el escenario del Estadio GNP Seguros. Comenzó con energía, como es común en sus presentaciones, y también con todo su arsenal, cantando Madonna, Pacas de billetes y Adrenalina en el primer segmento de su show, en lo que podría ser la última vez que se escuchen en este recinto debido a la ley que no permitirá cantar estos temas que hacen apología del delito en eventos públicos y masivos.

Pero no todo son corridos tumbados, Nata siempre tiene espacio para la melancolía, para las baladas convertidas en sierreño, en corrido, “bien jalados”, como repite él durante toda la noche. En el primer bloque de canciones, ademas de las que se han vuelto clásicas para los que les gustan los “belicones”, también canta algunos cóvers como O me voy o te vas o Ya te olvidé, eso sí ya, sin camisa sobre el escenario: dejando ver sus tatuajes, su pancita chelera y dando tragos que parecen no tener fondo de una botella de tequila; ya se la pasaron.

Natanael Cano Eduardo Jiménea

Para continuar, saca la tuba, que predomina durante todo este segundo popurrí de temas, y vuelven los corridos: Aprevenido y Pa La Maña, además de cantar por primera vez las canciones de su nuevo disco Natanael Cano Vol.1, tales como La factura, La Cherokee o CR7.

Y para cerrar este segundo segmento, incluyó todos sus temas románticos, nuevamente cóvers; uno de ellos, Por amarte así, y Frente a frente, clásicos de la balada que además son los que el público más corea en el estadio. Todos se saben esas canciones sin excepción entre el público ensombrerado y con botas vaqueras, actitud y, obviamente alcohol; mucha fiesta.

Natanael Cano Eduardo Jiménez

Durante este segmento del show, Natanael confesó encontrarse cansado: “perdón, pero es que me siento bien cansado”, el público no entendió si se trataba de un chiste o algo real, pero finalmente se aventó al suelo para hacer unas flexiones, lagartijas, deteniendo una canción mientras algunos le silbaban en la grada, pero el show continuó.

Y ese clima nunca cambió: nostalgia, y energía con los corridos, dolidas para recordar y otras para festejar y sentirse invencibles; así transcurrió la noche mientras la botella se vaciaba cada vez más y Nata aún bebiendo subía más la energía, la actitud, sin dejar de sonreír como siempre.