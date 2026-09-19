Batman: orden de las películas para hacer un maratón

Batman es uno de los superhéroes más queridos por los fans y, a lo largo de los años, ha protagonizado películas que han mostrado distintas versiones de su historia y de Ciudad Gótica.

Si todavía no has visto todos los filmes de El Caballero de la Noche o quieres volver a disfrutar de algunas de ellas, el Día de Batman es una buena oportunidad para armar un maratón.

El próximo 19 de septiembre se celebra Batman Day, por lo que puedes aprovechar la fecha para recorrer las diferentes versiones del héroe en el cine.

¿Cuál es el orden para ver las películas de Batman?

Antes de comenzar el maratón, hay que tomar en cuenta que las películas de Batman no forman una sola historia continua. Existen diferentes universos y versiones del personaje, por lo que el orden de estreno puede ser una manera sencilla de recorrer su historia cinematográfica.

Estas son las principales películas live action en las que Batman tiene un papel relevante:

Batman (1966) — Director: Leslie H. Martinson. Batman/Bruce Wayne: Adam West.

Batman (1966) — Director: Leslie H. Martinson. Batman/Bruce Wayne: Adam West. Batman (1989) — Director: Tim Burton. Batman/Bruce Wayne: Michael Keaton.

Batman Returns (1992) — Director: Tim Burton. Batman/Bruce Wayne: Michael Keaton.

Batman Forever (1995) — Director: Joel Schumacher. Batman/Bruce Wayne: Val Kilmer.

Batman & Robin (1997) — Director: Joel Schumacher. Batman/Bruce Wayne: George Clooney.

Batman Begins (2005) — Director: Christopher Nolan. Batman/Bruce Wayne: Christian Bale.

The Dark Knight (2008) — Director: Christopher Nolan. Batman/Bruce Wayne: Christian Bale.

The Dark Knight Rises (2012) — Director: Christopher Nolan. Batman/Bruce Wayne: Christian Bale.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) — Director: Zack Snyder. Batman/Bruce Wayne: Ben Affleck.

Justice League (2017) — Director: Zack Snyder. Batman/Bruce Wayne: Ben Affleck.

Zack Snyder's Justice League (2021) — Director: Zack Snyder. Batman/Bruce Wayne: Ben Affleck.

The Batman (2022) — Director: Matt Reeves. Batman/Bruce Wayne: Robert Pattinson.

The Flash (2023) — Director: Andy Muschietti. Batman incluye las versiones interpretadas por Michael Keaton y Ben Affleck.

Suicide Squad (2016) también puede incluirse como contenido adicional, ya que Ben Affleck aparece brevemente como Batman/Bruce Wayne. Sin embargo, DC la mantiene fuera de su lista principal de películas live action de Batman.

¿Qué películas de Batman están conectadas?

Aquí está uno de los puntos más importantes para disfrutar el maratón: no todas las películas cuentan la misma historia.

La película de 1966 pertenece al universo relacionado con la serie de televisión protagonizada por Adam West. Después están las cintas de Tim Burton y Joel Schumacher, que forman otra continuidad con distintas versiones de Batman.

Más adelante llegó la trilogía de Christopher Nolan, integrada por Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises, protagonizada por Christian Bale.

Por su parte, el Batman de Ben Affleck aparece dentro del universo de películas de DC que comenzó con Batman v Superman, mientras que The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, presenta otra versión independiente del personaje.

Película Justice League (2017) / Ben Affleck como Batman. Foto: IMDb / Courtesy of Warner Bros. Entertainment Inc.

¿Cuál es la historia de Batman Azteca: Choque de Imperios?

Si quieres ampliar el maratón y no solo ver las live action, también puedes incluir "Batman Azteca: Choque de Imperios".

La película animada, dirigida por Juan Meza-León, presenta una versión diferente del universo de Batman y está inspirada en elementos de la cultura mexica.

Esta historia sigue a Yohualli Coatl, un joven mexica que busca proteger Tenochtitlán de los conquistadores españoles. En su camino encuentra inspiración en Tzinacan, el dios murciélago, y adopta una identidad que recuerda al Caballero de la Noche.

La cinta forma parte de la filmografía animada de Batman y fue incluida por DC dentro de sus películas animadas de 2025.

The Batman: Part II, la próxima historia de Bruce Wayne

Cuenta con Robert Pattinson como Bruce Wayne quien continuará con The Batman: Part II, nuevamente bajo la dirección de Matt Reeves.

La película será una continuación de The Batman (2022), por lo que pertenece a esa misma continuidad y no a las historias protagonizadas anteriormente por Christian Bale o Ben Affleck.

El proyecto también contempla el regreso de personajes relacionados con la primera película, entre ellos Jeffrey Wright como Jim Gordon y Andy Serkis como Alfred Pennyworth.

Así que, si todavía tienes películas pendientes, Batman Day puede ser el pretexto perfecto para regresar a Ciudad Gótica y conocer las diferentes versiones que han llevado al Caballero de la Noche de las páginas de los cómics a la pantalla grande.