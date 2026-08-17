Jorge D'Alessio comparte que Marichelo le aconsejó revelar que tiene novia; "pon algo"

Jorge D’ Alessio hace apenas unos días confirmó que encontró de nuevo el amor tras su divorcio de Marichelo Puente, hermana de Anahí. Por varias semanas se especuló que el músico tenía una nueva relación, sin embargo, él no había confirmado nada en aquel momento.

Sin embargo, Jorge D’ Alessio sorprendió al confirmar que tiene novia con una imagen publicada en sus historias de Instagram en donde se le ve tomado de la mujer que hoy es su pareja.

Foto: Redes Sociales

Jorge D’ Alessio habla por primera vez de su novia

En un encuentro reciente con varios medios de comunicación, Jorge D’ Alessio fue cuestionado sobre su nueva relación, por lo que mencionó que en ningún momento pensó en ocultar a su novia.

“No es algo que vaya a esconder, la voy a invitar a los conciertos de Las Vegas. No era algo que quisiera compartir inmediatamente y es nuevo, está empezando, hay que llevar las cosas con calma”.

Jorge D’Alessio IG

El cantante señaló que no le gustó que la prensa mencionara que su pareja había ocasionado el divorcio entre él y Marichelo.

“No me gustó lo que dijeron, que era ella la causante de mi divorcio”.

El integrante de Matute también dijo que su novia es una mujer madura y que su relación con ella empezó hace poco.

“Es una mujer de bonito carácter y una mujer muy madura. Está empezando (su relación), es poco a poco”.

Foto: Instagram jorgedalessio

Marichelo aconsejó a Jorge D’ Alessio a confirmar su romance

En la plática, Jorge D’ Alessio contó que su hija y Marichelo le aconsejaron hacer pública su relación, especialmente por su novia.

“Mi hija primero fue la que me dijo: ‘pa, no estás escondiendo nada, estás feliz y pon algo’. Y recibí mensaje de Marichelo: ‘pon algo porque está feo para ella’”.

Jorge D'Alessio y Marichelo Foto de IG: Jorge D'Alessio

En otro tema, Jorge D’ Alessio se defendió de las críticas de aquellos que creen que entre él y su exesposa no pueda haber una relación de amistad.

“Si bien yo cometí errores que terminaron por completo nuestro matrimonio, pudimos restaurarlo y rescatar la amistad, estamos en un bonito lugar”.

Instagram

Además, dijo que por ahora su exesposo y él llevan una buena relación, por lo que no los verán pelear.