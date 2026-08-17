Jorge D'Alessio comparte que Marichelo le aconsejó revelar que tiene novia; "pon algo"
El músico habló por primera vez de su novia tras publicar una imagen en sus redes sociales para confirmar que dejó la soltería tras su divorcio.
Jorge D’ Alessio hace apenas unos días confirmó que encontró de nuevo el amor tras su divorcio de Marichelo Puente, hermana de Anahí. Por varias semanas se especuló que el músico tenía una nueva relación, sin embargo, él no había confirmado nada en aquel momento.
Sin embargo, Jorge D’ Alessio sorprendió al confirmar que tiene novia con una imagen publicada en sus historias de Instagram en donde se le ve tomado de la mujer que hoy es su pareja.
Jorge D’ Alessio habla por primera vez de su novia
En un encuentro reciente con varios medios de comunicación, Jorge D’ Alessio fue cuestionado sobre su nueva relación, por lo que mencionó que en ningún momento pensó en ocultar a su novia.
“No es algo que vaya a esconder, la voy a invitar a los conciertos de Las Vegas. No era algo que quisiera compartir inmediatamente y es nuevo, está empezando, hay que llevar las cosas con calma”.
El cantante señaló que no le gustó que la prensa mencionara que su pareja había ocasionado el divorcio entre él y Marichelo.
“No me gustó lo que dijeron, que era ella la causante de mi divorcio”.
El integrante de Matute también dijo que su novia es una mujer madura y que su relación con ella empezó hace poco.
“Es una mujer de bonito carácter y una mujer muy madura. Está empezando (su relación), es poco a poco”.
Marichelo aconsejó a Jorge D’ Alessio a confirmar su romance
En la plática, Jorge D’ Alessio contó que su hija y Marichelo le aconsejaron hacer pública su relación, especialmente por su novia.
“Mi hija primero fue la que me dijo: ‘pa, no estás escondiendo nada, estás feliz y pon algo’. Y recibí mensaje de Marichelo: ‘pon algo porque está feo para ella’”.
En otro tema, Jorge D’ Alessio se defendió de las críticas de aquellos que creen que entre él y su exesposa no pueda haber una relación de amistad.
“Si bien yo cometí errores que terminaron por completo nuestro matrimonio, pudimos restaurarlo y rescatar la amistad, estamos en un bonito lugar”.
Además, dijo que por ahora su exesposo y él llevan una buena relación, por lo que no los verán pelear.