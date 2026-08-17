Películas de Sean Penn que puedes encontrar en streaming

Este 17 de agosto, Sean Penn está de cumpleaños y la fecha es una buena oportunidad para recordar la trayectoria de uno de los actores más reconocidos de Hollywood. A lo largo de su carrera, el actor ha participado en películas de drama, suspenso y acción, además de recibir importantes reconocimientos por su trabajo frente a las cámaras.

Si buscas disfrutar de algunas de sus actuaciones desde casa, estas son cinco producciones que puedes encontrar en servicios como Netflix, HBO y Amazon.

¿Qué ocurre en La intérprete?

En "La intérprete", Nicole Kidman da vida a Silvia Broome, una traductora de las Naciones Unidas que accidentalmente escucha una conversación en la que se plantea asesinar a un presidente africano acusado de genocidio, justo cuando está por presentarse ante la Asamblea General de la ONU.

Foto: HBO Max

Tras conocer esta información, el agente del Servicio Secreto Tobin Keller, interpretado por Sean Penn, recibe la misión de protegerla. Sin embargo, conforme avanza la investigación, Keller comienza a desconfiar de Silvia y de las razones que podrían estar detrás de sus acciones. La película está disponible en Netflix.

¿De qué trata Cuando conocí al Chapo?

"Cuando conocí al Chapo", es una serie documental de tres episodios estrenada en Netflix en 2017. En ella, Kate del Castillo cuenta desde su perspectiva cómo surgió el acercamiento que terminó llevándola a reunirse de manera secreta con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Foto: Netflix

La producción también aborda los acontecimientos que rodearon aquel encuentro y la participación de Sean Penn, quien acompañó a la actriz durante la polémica reunión con el entonces narcotraficante más buscado del mundo.

¿Qué historia presenta Una batalla tras otra?

La cinta sigue a Bob, un antiguo revolucionario que lleva una vida marcada por las adicciones y la paranoia. Después de que su hija Willa desaparece, emprende una búsqueda desesperada para encontrarla.

En el camino, deberá enfrentarse a los problemas que dejó atrás y a las consecuencias de las decisiones que tomó durante su pasado como activista. Esta producción está disponible en HBO.

¿Por qué Río místico es una de las películas más destacadas de Sean Penn?

La historia se centra en Jimmy, Sean y Dave, tres amigos que compartieron su infancia y cuyos caminos vuelven a cruzarse años después de que la hija de uno de ellos es asesinada.

Foto: HBO Max

Mientras intentan descubrir quién cometió el crimen, los antiguos amigos deben lidiar con viejas heridas y conflictos que complican la investigación. La película, protagonizada por Sean Penn, está disponible en HBO.

Además, la actuación de Penn como Jimmy Markum le valió el Oscar a Mejor Actor en 2004.

¿De qué trata Yo soy Sam?

En Yo soy Sam, Sean Penn interpreta a un padre con discapacidad intelectual que enfrenta una complicada batalla para conservar la custodia de su hija.

La historia muestra los obstáculos que debe superar para demostrar que puede hacerse cargo de la pequeña y mantener el vínculo con ella. La película está disponible en Amazon.

¿Dónde ver las películas de Sean Penn?

Estas producciones muestran diferentes facetas de Sean Penn como actor y permiten conocer parte de su extensa trayectoria. Actualmente, “La intérprete” y “Cuando conocí al Chapo” pueden encontrarse en Netflix, mientras que “Una batalla tras otra” y “Río místico” están disponibles en HBO y “Yo soy Sam” puede verse en Amazon.