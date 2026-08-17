Roberto Coss arremete contra Aldo Rendón por sus críticas de moda en La Casa de los Famosos México

Uno de los elementos más relevantes durante las galas de La Casa de los Famosos México es la moda. En cada temporada, los participantes han mostrado looks que reflejan su personalidad, gustos e inspiraciones, con el respaldo de sus stylists de confianza.

Aunque los habitantes suelen hacer comentarios y expresar opiniones sobre sus vestuarios y apariencia, esta vez la polémica no quedó dentro de la casa. Las opiniones sobre la imagen de los concursantes también provocaron un enfrentamiento entre profesionales de la moda que trabajan detrás de las celebridades.

Roberto Coss, stylist de Flor Vigna, lanzó fuertes críticas contra Aldo Rendón después de que el también especialista en moda hiciera comentarios sobre el look de la cantante argentina durante la gala de eliminación del domingo 16 de agosto.

Roberto Coss arremete contra Aldo Rendón Captura de pantalla

¿Qué dijo Roberto Coss, estilista de Flor Vigna, sobre Aldo Rendón?

A través de sus historias de Instagram, Coss cuestionó el papel que Rendón ha asumido dentro de la competencia y defendió el trabajo de los estilistas que colaboran con los participantes.

El enfrentamiento ocurre mientras el sinaloense ha ganado protagonismo dentro del reality por sus opiniones sobre moda y los consejos que ofrece a sus compañeros.

Roberto Coss expresó su molestia después de las observaciones que Aldo Rendón hizo sobre la imagen de Flor Vigna durante la gala de eliminación, en la que le pidió a la cantante que le permitiera hacerle un cambio de look.

Por favor déjame hacerte un cambio de imagen porque no puedo con tu look.

Aunque la cantante argentina ha tomado algunos de los consejos de Aldo y mencionó “me puse el pelo para atrás”, su stylist no parece haber recibido de la misma manera los comentarios de su compañero en el reality.

En una de sus publicaciones, Coss recordó que Rendón ingresó al programa como concursante y no como responsable del vestuario de los habitantes. También aseguró que existe molestia entre otros profesionales de la moda por la manera en que, desde su perspectiva, el sinaloense se refiere al trabajo de sus colegas.

Que alguien le recuerde a Aldo Rendón que entró como concursante, no como stylist oficial del reality. Ya estamos hartos de sus comentarios arrogantes y de verlo menospreciar el trabajo de otros stylists como si solamente él supiera de moda.

Roberto Coss arremete contra Aldo Rendón Captura de pantalla

El enfrentamiento no se limitó a un comentario sobre un vestido. Coss cuestionó la forma en que Rendón comparte sus opiniones y sostuvo que una cosa es ofrecer un consejo cuando alguien lo solicita y otra utilizar la experiencia profesional para imponer criterios.

Se le tenía respeto por su trayectoria y por el lugar que ha construido en la industria, pero ya rebasó todos los límites. Y basta también de que todo el grupito corra a pedirle su aprobación para saber cómo vestirse. Dude, entiende: estás ahí para concursar, convivir, ser sarcástico, chistoso y bromista; no para descalificar el trabajo ajeno ni convertir cada conversación en una masterclass que nadie te pidió.

El stylist argentino también acusó a Rendón de generar inseguridad entre sus compañeros cuando cuestiona sus elecciones de vestuario. Se trata de una apreciación expresada por Coss y no de un hecho comprobado de manera independiente.

A veces pienso que Aldo Rendón solo acerca a los concursantes para ‘darles su punto de vista’, pero con la verdadera intención de sembrarles dudas y hacer que se sientan inseguros con lo que van a vestir. Una cosa es aconsejar cuando te lo piden y otra muy distinta usar tu experiencia para desestabilizar, imponer tu criterio y hacer menos el trabajo de los demás.

El stylist de Flor Vigna reconoció la trayectoria de Aldo Rendón, pero rechazó que sus años de experiencia representen una posición de superioridad frente a otros especialistas.

Coss también habló de las nuevas generaciones y pidió respeto para quienes intentan abrirse camino dentro de la industria. Su argumento es que detrás de cada look existen equipos de trabajo integrados por estilistas, diseñadores, fotógrafos y otros profesionales que participan en la construcción de la imagen de una celebridad.

Roberto Coss arremete contra Aldo Rendón Captura de pantalla

¿Por qué Roberto Coss criticó las opiniones de moda de Aldo Rendón?

El detonante inmediato de la controversia fue el comentario de Aldo Rendón sobre el look que Flor Vigna utilizó durante la gala de eliminación del domingo.

Sin embargo, el cuestionamiento de Coss responde a una situación más amplia. Rendón ha ofrecido consejos de vestimenta a otros habitantes y también participó en una dinámica de pasarela dentro de la casa.

La pasarela ocurrió durante la gala del 16 de agosto y permitió que los habitantes mostraran sus atuendos. La participación de Rendón en este tipo de actividades reforzó la conversación sobre su papel como experto en moda dentro del reality.

El estilista argentino también señaló que existe una diferencia entre compartir conocimientos cuando alguien pide una opinión y convertir cada conversación relacionada con la moda en una oportunidad para imponer una visión.

La presencia de Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos México 2026 ha estado estrechamente relacionada con la moda.

Antes de ingresar al reality, el estilista ya era conocido por su trabajo con celebridades mexicanas y por sus análisis de imagen. Rendón también ha desarrollado una faceta como creador de contenido digital, donde comparte críticas y comentarios sobre los atuendos de figuras del espectáculo.

Roberto Coss arremete contra Aldo Rendón IG:@robertocoss

¿Quién es Roberto Coss, el estilista de Flor Vigna que enfrentó a Aldo Rendón?

Roberto Coss es un fashion stylist argentino que actualmente trabaja en la imagen de Flor Vigna durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

Coss encabeza el equipo encargado de los looks de la cantante junto con la diseñadora Karen Campos y el fashion stylist David Arredondo.

Su incorporación al proyecto ocurrió después de que Flor Vigna terminara su relación profesional con Laura Villa, conocida como Lau Styling. Posteriormente, la argentina presentó a Coss como parte de su nuevo equipo de imagen para el reality.

La trayectoria de Coss tampoco comenzó con el programa. Según información citada por Eje Central, lleva alrededor de 11 años dentro de la industria y ha trabajado con figuras como Dulce María, Issabela Camil, Vanessa Claudio, Anette Michel, Daniela Luján y Ela Velden. Además de stylist, se desempeña como fotógrafo y fashion editor.

Ahora, su nombre adquiere mayor notoriedad por la confrontación con Aldo Rendón, quien cuenta con una trayectoria de más de dos décadas dentro de la moda y el entretenimiento.

La discusión entre ambos especialistas comenzó a raíz de los comentarios sobre los looks de los habitantes, pero rápidamente se convirtió en un debate sobre la forma en que los profesionales de la moda pueden expresar sus opiniones dentro y fuera de un reality.

Por ahora, Roberto Coss ya fijó su postura: defendió el trabajo de los estilistas independientes y pidió que la experiencia profesional no se convierta en una herramienta para descalificar a quienes buscan construir su propia trayectoria.