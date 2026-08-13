Jorge D'Alessio presenta a su novia: “Ella no es la causante de mi divorcio”

Después de varios meses desde que hizo pública su separación de Marichelo, Jorge D’Alessio volvió a llamar la atención al revelar que decidió abrir nuevamente su corazón. El cantante y productor, compartió en Instagram una fotografía junto con una mujer.

Aunque el músico optó por no mostrar el rostro de su pareja, la imagen dejó claro que se encuentra disfrutando una nueva etapa sentimental. Ante las especulaciones que surgieron en las últimas semanas, D’Alessio también aprovechó para aclarar que su actual novia no tuvo relación con el final de su matrimonio.

Además, Marichelo puso punto final a las especulaciones sobre la nueva relación de Jorge D’Alessio y decidió pronunciarse al respecto.

Foto: Instagram

¿Cómo confirmó Jorge D’Alessio su nuevo romance?

La confirmación llegó mediante una de sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía en la que únicamente aparecen las manos.

Con esta imagen, el cantante hizo oficial que está nuevamente en una relación y explicó que se permitió conocer a alguien especial después de su separación.

SI, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito.", publicó

Jorge D’Alessio negó categóricamente que su nueva pareja fuera responsable de su separación

y aseguró que su relación comenzó después de que terminó su matrimonio.

2- NO. ella no es la "Causante de mi divorcio"

3- Tanto Mac como mis hijos saben de ella y estamos todos MUY BIEN gracias a DIOS”, escribió

De esta manera, el músico afirmó que tanto su expareja como sus hijos están enterados de su nueva relación y que todos se encuentran bien.

Hasta el momento, D’Alessio ha decidido mantener en privado la identidad de su pareja, por lo que no se conoce públicamente su nombre ni mayores detalles sobre ella.

Tampoco se conocen públicamente datos sobre la profesión o actividades de su nueva pareja, ya que el productor ha optado por mantener esos aspectos de su vida sentimental lejos de los reflectores.

IG jorgedalessio

El cantante por ultimo pidió que dejaran de señalarlo y defendió su decisión de darse una nueva oportunidad en el amor, al considerar que iniciar una relación después de una separación no significa hacerle daño a nadie.

4- Ya déjenme en paz que no le estoy haciendo daño a nadie.

Foto: Instagram jorgedalessio

Así, Jorge D’Alessio confirmó públicamente que atraviesa una nueva etapa sentimental, aunque por ahora todo apunta a que continuará protegiendo la identidad de la mujer que actualmente lo acompaña.

¿Qué respondió Marichelo tras la confirmación del nuevo romance de Jorge D’Alessio?

Luego de que Jorge D’Alessio confirmara públicamente que se encuentra en una nueva relación y aclarara que su actual pareja no tuvo relación con su divorcio, Marichelo Puente también decidió pronunciarse para poner fin a las especulaciones alrededor de su separación.

A través de un mensaje dirigido a la opinión pública, la actriz dejó claro que conoce esta nueva etapa en la vida de su exesposo y que su actual pareja no tuvo ninguna responsabilidad en el término de su matrimonio.

Marichelo, también destacó que, aunque su relación con Jorge terminó, ambos continuarán unidos como familia debido a sus hijos. Asimismo, aseguró que existe cariño y respeto entre ellos y que desea que el cantante pueda continuar adelante con su vida.

Foto: Mezcalent

Ante la información que Jorge ha hecho pública el día de hoy sobre su relación, quiero expresar algo y dejarlo sumamente claro.

Su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación ni con nuestro proceso de divorcio.”

Más adelante, Marichelo explicó que tanto ella como sus hijos están enterados de la nueva relación y que incluso se sienten felices por esta nueva etapa del cantante.

Tanto nuestros hijos como yo conocemos esta nueva etapa de su vida y estamos muy contentos por él. De corazón, les deseo todo lo mejor.”

Finalmente, la actriz decidió cerrar cualquier conversación relacionada con el tema y pidió respeto para la nueva etapa que ambos están construyendo por separado.