Ryan Coogler, primer hombre negro en ganar Mejor Guión Original en los BAFTA por Sinners

El director y guionista estadounidense Ryan Coogler inscribió su nombre en la historia de los Premios BAFTA al convertirse en el primer hombre negro en obtener el reconocimiento a Mejor Guion Original gracias a Sinners, durante la edición número 79 de la ceremonia, celebrada el 22 de febrero de 2026.

El triunfo no solo representó un momento histórico para la Academia Británica, sino que también consolidó la trayectoria de un creador que, a lo largo de los años, ha desafiado convenciones y ampliado los límites del cine contemporáneo.

Ryan Coogler hace historia como el primer cineasta negro en ganar este premio en los BAFTA Grosby

Sinners, la película que dominó la conversación en los BAFTA

Sinners, un arriesgado thriller que fusiona horror con una propuesta musical y una fuerte carga cultural, encabezó la lista de nominaciones con 13 menciones. Su presencia no se limitó al apartado de guion: también compitió en categorías clave como dirección e interpretación, confirmando su peso dentro de la competencia.

Protagonizada por Michael B. Jordan junto al debutante Miles Caton, la cinta se convirtió en uno de los títulos más comentados de la temporada de premios. La crítica ha destacado su apuesta estética, su narrativa poco convencional y la manera en que aborda temas identitarios desde un enfoque ambicioso y contemporáneo, elementos que la posicionaron como una de las producciones más relevantes del año.

Sinners gana Guion Original Especial

Antes de esta victoria, Ryan Coogler ya contaba con prestigio dentro de la crítica especializada por proyectos como Black Panther y Creed; sin embargo, no había obtenido un reconocimiento de esta magnitud por parte de la Academia Británica.

El galardón no solo valida su trabajo en el terreno del guion, sino que también simboliza un avance relevante en términos de diversidad y representación dentro de los principales premios cinematográficos a nivel internacional.