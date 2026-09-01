Aarón y su Grupo Ilusión pondrán a bailar a la CDMX por el 57 aniversario del Metro

Con música, baile y mucho sentimiento, Aarón y su Grupo Ilusión se sumarán a la celebración por el 57 aniversario del Metro de la Ciudad de México, con una presentación especial que promete poner a bailar a quienes se den cita en uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

La agrupación invitó a sus seguidores a acompañarlos el próximo 3 de septiembre en la Glorieta de Insurgentes, donde el festejo comenzará a partir de las 12:00 del día.

Foto: Instagram Aarón y su Grupo Ilusión

A través de un mensaje dirigido a sus fans, Aarón y su Grupo Ilusión hicieron extensiva la invitación para disfrutar de una jornada llena de música y ritmo.

La celebración forma parte de las actividades con motivo del aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, uno de los principales medios de movilidad de millones de personas en la Ciudad de México.

Así que quienes quieran disfrutar de una tarde de música y baile, ya tienen una cita este 3 de septiembre en la Glorieta de Insurgentes, en el cruce de la Avenida Insurgentes y la Avenida Chapultepec, sin número, en la alcaldía Cuauhtémoc

Foto: Instagram Aarón y su Grupo Ilusión

¿Quiénes son Aarón y su Grupo Ilusión?

Aarón y su Grupo Ilusión es una agrupación mexicana reconocida dentro de la música tropical y la cumbia. Originarios de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, han construido una trayectoria caracterizada por la combinación de cumbia romántica, sonidos sonideros y elementos de la música colombiana.

A lo largo de su carrera, el grupo ha conquistado al público con canciones como Todo me gusta de ti, Destilando amor, No voy a llorar, El embrujo y Te vas, temas que se han convertido en parte importante de su repertorio.

Además, la agrupación ha compartido créditos musicales con distintos artistas, entre ellos Cristian Castro, Kalimba, Raymix e Inspector, ampliando así su presencia dentro de la escena musical mexicana.

Foto: Instagram Aarón y su Grupo Ilusión

¿Cuántos años lleva funcionando el Metro de la CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México se ha consolidado durante más de cinco décadas como uno de los principales medios de movilidad para los habitantes de la capital. A lo largo de sus 56 años de operación, la red ha mantenido el objetivo de ofrecer un servicio eficiente, ágil y seguro mediante sus 12 líneas.

Desde que comenzó sus operaciones el 4 de septiembre de 1969, el Metro ha trasladado aproximadamente 68 mil 400 millones de pasajeros, convirtiéndose en una pieza fundamental para la movilidad cotidiana de la ciudad. Su tarifa accesible, actualmente de cinco pesos por viaje, así como los diferentes accesos gratuitos destinados a determinados sectores de la población, lo mantienen como uno de los servicios públicos de mayor alcance en la capital.

Durante todo este tiempo, los trenes que integran la red han recorrido cerca de mil 650 millones de kilómetros, acumulando millones de trayectos a lo largo de la historia del sistema.

Detrás de esta operación se encuentra una plantilla de más de 14 mil trabajadores, quienes laboran los 365 días del año para garantizar el funcionamiento de la red y facilitar el traslado diario de millones de usuarios hacia sus diferentes destinos.