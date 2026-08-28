Misa de Juan Gabriel conmueve a más de 400 fans a 10 años de su muerte | VIDEO

Fans, amigos y familiares de Alberto Aguilera Valadez, "Juan Gabriel", rindieron homenaje al artista mediante una ceremonia religiosa celebrada en la iglesia de San Lorenzo, en Ciudad Juárez, con motivo de su décimo aniversario luctuoso.

Los asistentes portaron playeras con la imagen del Divo de Juárez, mientras que en las bancas podían observarse diversas fotografías de sus conciertos, como parte del homenaje al cantante.

Durante la misa, el sacerdote recordó a Alberto Aguilera y señaló que ahora se encontraba junto a su amor eterno, su madre. También destacó que, aunque su cuerpo ya no está presente, Juan Gabriel continúa vivo a través del legado musical que dejó.

"Amor eterno" conmueve a los asistentes

La ceremonia fue amenizada con música de mariachi y, al finalizar, los músicos interpretaron una de las canciones más emblemáticas de Juan Gabriel: "Amor eterno".

El tema provocó sentimientos y emociones entre los asistentes, quienes recordaron al cantante a una década de su fallecimiento.

Bajo el altar fue colocada una enorme fotografía de Alberto Aguilera, adornada con rosas rojas. Muchos de los asistentes aprovecharon el momento para tomarse fotografías frente a la imagen y recordar al artista.

Misa Juan Gabriel Salvador Gómez

El hijo de Juan Gabriel estuvo presente

A la misa también acudió Jean Gabriel Aguilera, el hijo menor de Juan Gabriel, quien fue recibido con muestras de cariño por parte de los poco más de 400 asistentes a la ceremonia religiosa.

Durante el evento, Jean Gabriel señaló que, si Ciudad Juárez fue un lugar tan especial para su padre, para él también tiene la misma importancia. Por esta razón, explicó que acude cada año a los eventos organizados para recordar el legado del cantante.

De esta manera, familiares, amigos y seguidores de Juan Gabriel se reunieron una vez más para mantener viva la memoria del artista, cuya música continúa formando parte de la vida de miles de personas, especialmente en Ciudad Juárez, una ciudad estrechamente ligada a su historia y trayectoria.