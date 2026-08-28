El día que Juan Gabriel conquistó Bellas Artes vuelve a la pantalla grande

Hay figuras que dejan huella en el espacio donde se desempeñan… y hay otras que se convierten en parte de la cultura de un país y trascienden más allá de sus propias fronteras, en esa categoría se encuentra Juan Gabriel. Sus composiciones y la manera de interpretarlas llegan no sólo a los oídos, alcanza el alma y el corazón, y llevan a aquel que las escucha, a un viaje por diferentes historias cargadas de emociones que todos, por lo menos una vez, han vivido.

Un ejemplo de eso son todas y cada una de las presentaciones que hizo Juan Gabriel con mariachi, con sus músicos, con orquesta… como el Divo de Juárez decidiera que quería cantar lograba que la reacción fuera completamente honesta, cargada de emociones, recuerdos, historias y, sobre todo, de orgullo. Una de los conciertos más emblemáticos de Juan Gabriel es, sin duda, el que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1990, cuando cumplió 40 años de edad.

“De todos los trabajos que he hecho en mi vida, creo que es este el que me tiene más orgullosa, porque, bueno, pues fue lo más importante que se hizo en aquella época. Justo hoy estaba haciendo un repaso de aquellos días y me acuerdo cómo fue toda una semana intensísima en Bellas Artes, bueno, desde antes, toda la preparación y todo, pero ya en estar ahí los cuatro shows, más el ensayo, toda la preparación, ¡ay! pues sí fueron días muy intensos”, recuerda María Luisa Arcaraz, quien fuera la productora detrás de este espectáculo.

Fue el 9 de mayo de 1990 cuando en el Palacio de Bellas Artes se confirmó que Juan Gabriel no era un artista más, representaba más que eso: era el trabajo constante, la dedicación y la tenacidad de un hombre, Alberto Aguilera, de orígenes humildes, que no tuvo una vida sencilla y que se convirtió en un referente, y un espejo, de la atemporalidad de la sociedad mexicana.

Con cuatro conciertos seguidos en el recinto más importante de las artes en México, Juan Gabriel llegó con el pueblo que lo escuchaba en bares como el Noa Noa en Ciudad Juárez, donde debutó a los 16 años en los locales bohemios de esa ciudad que lo vio crecer; en cafés y centros nocturnos como el Teatro Blanquita de la Ciudad de México que fueron testigos de su desarrollo, pero fue en Bellas Artes donde Alberto conquistó a los intelectuales, a los más rígidos en cuanto al arte se refería, y hasta a la política, convirtiéndose en el primer cantautor de música popular mexicana en presentarse en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Enrique Patrón de Rueda.

“Yo sabía que estaba haciendo algo muy importante, pero no me imaginaba en qué se iba a convertir. Antes de los conciertos, él me entregó dos fotografías, una de Joan y otra de Iván, y me pidió que se proyectaran a la hora que él cantaba Ya lo pasado, pasado, justo en el momento en que decía: ‘Tengo en la vida por quien vivir, amo y me aman’.

“Y ésa fue la primera vez que se supo públicamente que tenía hijos. Y así todo el tiempo, era un trabajo muy dinámico, muy creativo, es un gran orgullo, creo que es el trabajo que más me enorgullece en mi carrera, haber logrado este concierto icónico”, agregó Arcaraz.

Juan Gabriel en Bellas Artes Especial

La hija del compositor Luis Arcaraz y María de la Paz fue amiga de Juan Gabriel y fue parte de su círculo más íntimo, por lo que a 36 años de ese épico concierto y a una década de su fallecimiento, María Luisa aún tiene palabras para Alberto:

“¡Mira todo lo que has logrado y muchas gracias por todo lo que nos has dado!”.

Amor eterno

Juan Gabriel vive en cada persona que alguna vez ha tenido un mal de amores, ha estado en una fiesta, se le han pasado las copas o simplemente está tremendamente enamorado. El Divo de Juárez tiene una canción para casi cualquier momento de la vida de las personas.

El Noa Noa, No tengo dinero, Querida, Te lo pido por favor, No me vuelvo a enamorar, Caray y Fue un placer conocerte son sólo algunas de las canciones que viven en la memoria colectiva del mexicano y del extranjero que van una noche a Garibaldi y se encuentran con su imagen y sus letras.

Y es precisamente la manera en la que las canciones eran tan maleables que cuando estuvo en Bellas Artes no dudó en ponerles al mariachi y a la orquesta… y dejarlo plasmado para la posteridad como un regalo al universo.

Juan Gabriel en Bellas Artes Especial

La grabación de ese concierto se volvió un video de culto que con la era digital llegó en canciones a las plataformas de streaming en las que, por ejemplo, Hasta que te conocí ha acumulado más de 800 millones de reproducciones.

Pero el Divo no podía quedar así, en cachitos, por eso María José Cuevas, la cineasta encargada de la serie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero se dio a la tarea de hacer la remasterización de ese video, incluir tomas que no se usaron en la primera edición y, además, compartir con el mundo el ensayo previo al concierto en Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes.

“Lo maravilloso de mi acercamiento con Juan Gabriel fue conocerlo a partir del archivo que él dejó. Él tenía esta bodega en donde descubrimos que grababa todo, entonces fue irlo conociendo con la honestidad de un material que estaba resguardado, no hay nada más honesto que una película casera, porque además era lo que hacía Alberto Aguilera.

“Tenía su cámara para su vida cotidiana, pero también tuvo la genialidad de siempre tener en su equipo alguien que grabara sus conciertos más icónicos y gracias a eso hizo mancuerna con María Luisa Arcaraz, que era su productora y gracias a esa visión registraron el concierto de Bellas Artes, que para mí es el concierto más increíble de la historia, y que 36 años después lo podemos volver a disfrutar y celebrar a sus 10 años de que ya no está”, compartió la cineasta con Excélsior.

Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes es un registro único que a partir de hoy estará en las salas cinematográficas del país, pero no es una película, es la oportunidad de vivir y revivir, muy cerquita de Juan Gabriel, un momento clave de la historia cultural del país.

“Eran tomas extrañamente súper cercanas, close y medium shots y, de alguna manera, lo sentíamos no como si estuviéramos en primera fila, sino como si estuviéramos con él en el escenario y eso lo volvía, como hoy que ya no está, a sentir cercano.

“Entonces se tomó la decisión de las pocas camaritas integrarlas a la edición original de 1990. Entonces vamos a ver cámaras inéditas y también otra maravilla que encontramos fue el único ensayo que hubo el día anterior de Bellas Artes y eso también vamos a ver un poquitito de eso”, compartió Cuevas, quien agregó se tomó la molestia de incluir en el corte final la letra de las canciones del concierto, por lo que además de disfrutar de este show no hay pretexto para no cantar a todo pulmón.

Juan Gabriel en Bellas Artes Especial

HASTA QUE TE CONOCÍ...

El martes por la noche el lobby de Cinemex Antara se convirtió en un pedacito de la historia de Juan Gabriel. Con motivo de la premier del concierto y el décimo aniversario luctuoso del cantante, el Museo Juan Gabriel de Ciudad Juárez colocó una experiencia inmersiva para que todos aquéllos que visitaran el lugar tuvieran la oportunidad de vivir un poquito de la vida del cantante.

“Cada show de Juan Gabriel era único por las canciones que cantaba, el traje que portaba y el lugar donde se presentaba. En el escenario, Juan Gabriel era completamente artista al producir nuevas versiones de sus propias canciones y entregándose completamente a su público.

“En las casas de Juan Gabriel congeniaban dos universos: el de Alberto Aguilera como amigo y el de Juan Gabriel como artista, entre antigüedades y obras de arte se encontraban promocionales de sus discos, películas y shows…”, explicaban los afiches colocados en el lugar.

Fotografías de diferentes presentaciones, trajes, publicaciones, fotos personales y de promoción, objetos como relojes y estatuas, elementos decorativos de casa, Discos de Platino y cuadros formaron parte de esta experiencia en la que además de poder ver todo de cerca, estaba la posibilidad de tener una experiencia de realidad aumentada.

Había que descargar la aplicación de Museo Juan Gabriel en el teléfono, ingresar a la Gira de shows, visualizar la fotografía expuesta desde la pantalla del celular y aparecía un video de Juanga interpretando la canción del concierto de la placa.

Gracias al amor

El 28 de agosto de 2016 un infarto agudo al miocardio terminó con la vida de Alberto Aguilera, y fue en ese momento cuando Juan Gabriel se convirtió en leyenda de la música. A 10 años de su muerte, el Divo de Juárez sigue más vivo que nunca.

Es innegable que Juanga dejó una huella no sólo en la industria de la música, sino en cada corazón que tocó, y eso se ve en cada uno de los homenajes que se hacen en su memoria.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México celebra la vida, la música y el legado cultural de Juan Gabriel mediante Amor eterno. Memoria y moda inspirada en el Divo de Juárez, un programa que reunirá diseño, radio, artes visuales y presentaciones musicales.

Organizada por la licenciatura en Diseño de Moda y Textiles Sostenibles, la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero y la Coordinación de Arte y Cultura, la conmemoración comenzó ayer con una pasarela con diseños creados por estudiantes de la licenciatura, quienes tomaron como punto de partida la imagen, el vestuario, la sensibilidad y el universo creativo de uno de los artistas más importantes de la música popular mexicana.

También hubo en el Colaboratorio de la Biblioteca dos sesiones de karaoke ayer en donde la comunidad universitaria pudo interpretar las canciones más icónicas de Juanga. Hoy se repiten a las 11:00 y a las 13:00 horas. Además, IBERO 90.9 realizará durante todo el día una transmisión especial dedicada a Juan Gabriel, cuya obra abarcó géneros como la balada, la música ranchera, el bolero y el pop.

Mañana en Puebla se realizará un evento para conmemorar el aniversario luctuoso, en donde se recordará la trayectoria del cantante y sus grandes éxitos de más de 40 años de carrera. El evento será en el Auditorio Metropolitano a partir de las ocho de la noche.