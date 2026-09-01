Noah Jupe se une al elenco de Avengers: Secret Wars en papel secreto

El actor británico Noah Jupe llega al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con un rol clasificado en Avengers: Secret Wars. El portal especializado TheWrap confirmó la integración del histrión a la esperada segunda parte del evento dirigido por Joe y Anthony Russo. Su personaje permanece bajo estricta confidencialidad dentro de los pasillos del estudio.

El joven talento consolidó su nombre en Hollywood con proyectos de alto perfil durante los últimos años. Sus participaciones destacadas en sagas de suspenso como "Un lugar en silencio" y cintas como "La muerte de Robin Hood" llamaron la atención de los productores. Ahora, el intérprete da el salto definitivo al cine de superhéroes a gran escala.

Noah Jupe en La Muerte de Robin Hood. Foto: Grosby Group

La película continuará los eventos planteados en la anticipada Avengers: Doomsday. En dicha historia, grupos como los X-Men, los Nuevos Vengadores, los Cuatro Fantásticos y las fuerzas de Wakanda unen filas frente a una amenaza global. Todos estos héroes combaten al temible Doctor Doom, encarnado por el ganador del Oscar, Robert Downey Jr.

La inspiración en los cómics de Marvel

Los expertos proyectan que la secuela adapta la saga escrita por Jonathan Hickman en la década de 2010. Esta versión supera en probabilidades a la clásica trama ochentera del autor Jim Shooter. La entrega anterior retomó elementos directos de "Time Runs Out", narrativa que conecta de forma directa con el choque de realidades.

En la obra gráfica de Hickman y el ilustrador Esad Ribić, el antagonista Victor von Doom toma el control absoluto de la existencia. El villano crea una única dimensión bautizada como Battleworld tras la destrucción de todos los universos paralelos. Este planeta amalgama zonas de colisión donde diversas versiones de la Tierra chocaron y colapsaron.

Noah Jupe en Milán. Foto: Grosby Group

Dentro de este escenario apocalíptico, surgen múltiples teorías sobre el papel que ejecutará Jupe. Los analistas apuntan a figuras de enorme poder cósmico que resultan elementales para el reinicio de la franquicia. Un candidato fuerte es el Hombre Molécula, un mutante con la capacidad de alterar la materia a niveles subatómicos.

Los posibles roles en Battleworld

Otra opción sitúa a la joven estrella como un Beyonder, una de las entidades omnipotentes responsables de transportar a los héroes al campo de batalla. En las historietas, Doom roba las habilidades de estos seres para forjar su nuevo imperio. La interpretación de esta figura cósmica exige un peso dramático que empata con las capacidades del actor.

Los saltos temporales también abren la puerta a personajes de nueva generación vinculados a los líderes originales. El histrión podría dar vida a una versión adolescente del hijo de Steve Rogers, mostrado brevemente en los avances. Otra teoría popular lo coloca como Franklin Richards, el heredero mutante de Reed Richards y Sue Storm.

Noah Jupe junto a Sadie Sink. Foto: Grosby Group

El manejo de las líneas temporales alterará otras producciones del calendario. La cinta "Black Panther 3", programada para llegar a los cines después del mega evento multiversal, presentará al hijo de T'Challa ya adulto. El actor David Jonsson asume ese papel, lo que ratifica los drásticos saltos de tiempo en Marvel Studios.

Finalmente, los reportes ubican al recién llegado como uno de los nuevos integrantes de los X-Men. La compañía planea introducir a los mutantes como los rostros principales de la siguiente fase cinematográfica. En este panorama, Jupe compartiría pantalla con talentos rumoreados como Sadie Sink, Kit Connor, Adam Driver y Samara Weaving.