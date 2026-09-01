Calvin Harris, Sean Paul y Deorro vienen a CDMX con The Lineup

La Ciudad de México tendrá tres noches de música electrónica durante el fin de semana del Gran Premio de México. The Lineup Mexico City anunció sus primeros artistas confirmados, con presentaciones encabezadas por Calvin Harris, Sean Paul y Deorro.

El evento se realizará los días 29, 30 y 31 de octubre de 2026 en el MUNET, Museo Nacional de Energía y Tecnología, ubicado en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida por NPU Live y retomada por medios especializados, la primera noche estará encabezada por Sean Paul y Deorro, mientras que Calvin Harris tendrá dos fechas consecutivas, el viernes 30 y sábado 31 de octubre.

¿Cuándo serán los conciertos de The Lineup en CDMX?

The Lineup se llevará a cabo durante tres días en la capital mexicana, con una programación enfocada en música electrónica, fiesta y espectáculos en vivo.

El evento coincidirá con el fin de semana de la Fórmula 1 en México, una de las temporadas con mayor actividad turística y de entretenimiento en la CDMX.

Calvin Harris tendrá dos fechas en CDMX

Uno de los anuncios más fuertes es el regreso de Calvin Harris a México. El DJ y productor británico encabezará dos noches de The Lineup, programadas para el 30 y 31 de octubre, así que sus fans tendrán doble oportunidad de verlo en vivo.

Su participación funcionará como el cierre de la experiencia de tres días, después del show inaugural con Sean Paul y Deorro.

Sean Paul y Deorro abrirán The Lineup

La primera noche de The Lineup estará encabezada por Sean Paul y Deorro, quienes se presentarán el jueves 29 de octubre.

El show inaugural mezclará dancehall, electrónica y sonidos festivos, con dos artistas que han tenido fuerte conexión con el público mexicano.

Sean Paul es uno de los nombres más reconocidos del dancehall a nivel global, mientras que Deorro ha construido una base importante de seguidores en México y dentro de la escena electrónica.

Sean Paul y Deorro estarán en CDMX Especial

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

El registro para la preventa de Calvin Harris ya está activo, mientras que el registro para el show inaugural de Sean Paul y Deorro se habilitará este martes a partir de la 1:00 de la tarde, de acuerdo con la información difundida del evento.