¿Ryan Hoffman ya es papá? Las fotos con un bebé en brazos que sorprendieron a sus fans

Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, tomó por sorpresa a sus seguidores después de compartir varias fotografías en las que aparece cargando a un bebé. La publicación fue suficiente para que más de uno pensara que el influencer y hermano de YosStoP se había convertido en papá.

La confusión aumentó todavía más por el mensaje que acompañó las imágenes. Hoffman presentó al pequeño como Aion Hoffman y aseguró que después de mucho tiempo de esperar este momento, por fin podía decir que su familia había crecido.

La publicación rápidamente llamó la atención en redes sociales, aunque había varios detalles que no terminaban de cuadrar. Y es que el propio influencer dejó algunas pistas en tono de broma sobre la verdadera identidad del supuesto bebé.

Ryan Hoffman presenta a Aion Hoffman

En las fotografías, Rayito aparece cargando a Aion como si se tratara de un recién nacido. También contó que el pequeño ya había conocido a sus "hermanos perrunos" y hasta había tenido su primera sesión de fotos.

Pero fue su descripción sobre la supuesta paternidad la que terminó revelando que había algo diferente detrás de la publicación.

Hoffman bromeó al decir que ser papá estaba resultando mucho más sencillo de lo que imaginaba, pues Aion dormía casi todo el día, no lloraba, no pedía leche y tampoco le había solicitado su tarjeta de crédito.

Con ese comentario, el influencer dejó claro que la publicación tenía un tono de humor. En realidad, Aion es un bebé reborn, una pieza hiperrealista que puede llegar a parecer un recién nacido real.

Así que no, Ryan Hoffman no anunció el nacimiento de un hijo humano. Lo que hizo fue presentar a su nuevo bebé reborn, jugando precisamente con el realismo de este tipo de muñecos y con la reacción que podían provocar las fotografías.

¿Qué es un bebé reborn?

Los bebés reborn son muñecos elaborados de manera artesanal para conseguir una apariencia lo más cercana posible a la de un recién nacido. Suelen estar hechos de vinilo o silicona y reciben un trabajo de pintura y detalles que les da una apariencia muy realista.

Quienes los elaboran son conocidos como reborners y pueden pasar muchas horas trabajando en cada pieza. Se agregan detalles como pequeñas venas, pliegues, tonalidades de la piel y otros rasgos que hacen que el muñeco parezca un bebé.

bebé reborn Instagram @alanababys

El cabello también puede colocarse hebra por hebra para conseguir un resultado más natural. Además, algunos modelos son fabricados con materiales que les dan un peso similar al de un recién nacido.

Por eso, cuando una persona sostiene uno de estos muñecos, la escena puede parecer completamente real a primera vista.

Los bebés reborn se volvieron virales en redes sociales

Aunque los bebés reborn existen desde hace años dentro del mundo del coleccionismo, en los últimos tiempos han ganado mucha exposición gracias a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

En redes han surgido comunidades conocidas informalmente como Doll Moms, cuyos integrantes comparten contenido relacionado con el cuidado y la vida cotidiana de sus muñecos. Algunos incluso muestran cómo los visten, los llevan en carriola, compran accesorios o realizan sesiones de fotos.

Esta tendencia también ha generado opiniones divididas. Mientras algunas personas encuentran en los reborn una forma de coleccionismo y expresión artística, para otras resulta extraño ver muñecos tan realistas tratados como si fueran bebés.

bebé reborn Instagram @alanababys

En el caso de Ryan Hoffman, todo parece formar parte de una publicación en tono de broma. El influencer aprovechó el enorme parecido de Aion con un recién nacido para jugar con sus seguidores y provocar justamente esa primera reacción: "¿Rayito ya es papá?".

Al final, la respuesta es mucho más sencilla: Aion Hoffman es su bebé reborn y no un hijo recién nacido. La publicación, eso sí, consiguió que sus seguidores hablaran del nuevo integrante de su peculiar familia.