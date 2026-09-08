Gala Montes reaparece tras salir de La Casa de los Famosos; "ya estoy bien"

Gala Montes reapareció en redes sociales después de abandonar La Casa de los Famosos México 2026 y aseguró que se encuentra bien, luego de que su salida repentina generara preocupación entre sus seguidores.

La actriz y cantante compartió un mensaje breve para tranquilizar a sus fans, a quienes les explicó que está descansando y que más adelante contará con mayor detalle qué ocurrió tras su paso por el reality.

“¡Qué hubo mi gente, ya estoy bien! Estoy descansando un rato, estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir”, dijo Gala Montes.

La publicación llegó horas después de que la producción confirmara que la actriz decidió terminar su participación de forma voluntaria. La Jefa informó a los habitantes que Gala “se encuentra bien” y que había tomado la decisión de abandonar la competencia.

Gala Montes dice que está descansando

En su mensaje, Gala Montes no profundizó en los motivos de su salida, pero insistió en que se encuentra bien.

La actriz explicó que por ahora está tomando un descanso y adelantó que podría hablar más del tema en los próximos días.

“Mañana o en estos días les cuento más, que sepan que estoy bien, que les mando besos, todo bien”, agregó.

Su reaparición llamó la atención porque, hasta ese momento, la salida de Gala había dejado más preguntas que respuestas entre los seguidores del programa.

Gala Montes, actriz. Facebook @orlandosantana

¿Qué pasó con Gala Montes en La Casa de los Famosos?

Gala Montes ingresó a La Casa de los Famosos México 2026 el domingo 6 de septiembre como nueva habitante sorpresa. Su llegada ocurrió después de la salida de Aldo Rendón, quien dejó la competencia por motivos de salud, de acuerdo con reportes sobre el reality.

La entrada de Gala generó expectativa entre los habitantes y entre el público, pues ella ya había participado en una temporada anterior del formato y llegó con una actitud frontal dentro del juego. El sitio oficial del programa la presentó como nueva habitante el 7 de septiembre.

Sin embargo, su regreso duró poco. La tarde del 8 de septiembre, la producción anunció que Gala Montes había decidido abandonar definitivamente la competencia. El comunicado oficial señaló que la actriz “decidió voluntariamente salir” de La Casa de los Famosos México y terminar su participación.

Gala Montes había entrenado con Yahir antes de salir

Antes de su salida, Gala Montes fue vista realizando algunas actividades dentro de la casa. Horas antes de abandonar el reality, la actriz practicó box con Yahir, convivió con otros habitantes y después apareció con el uniforme para la prueba de presupuesto. Más tarde se acercó al confesionario, subió al SUM y ya no volvió a aparecer frente a las cámaras.

Ese antecedente coincide con el mensaje que Gala compartió después, donde mencionó que estaba cansada porque había estado entrenando con Yahir.

La salida de Gala sorprendió a los habitantes

Dentro de la casa, los habitantes reaccionaron con sorpresa cuando se enteraron de la salida de Gala Montes.

Ernesto notó primero su ausencia antes de que La Jefa reuniera a todos para explicar que la actriz había abandonado la competencia. La producción pidió tranquilidad y señaló que Gala se encontraba bien.

La salida también provocó comentarios entre sus compañeros. Algunos habitantes dijeron haberla notado dispersa o distinta durante la convivencia, mientras que otros consideraron que la decisión pudo haber sido lo mejor para ella.

bgpa