¿Nadie le dijo? Gala Montes reacciona al enterarse de su salida de Malinche, El Musical

Gala Montes sigue dando de qué hablar. Apenas habían pasado unas horas desde su inesperada salida de La Casa de los Famosos México cuando la actriz se enfrentó a una nueva sorpresa: el anuncio que la actriz ya no formará parte del elenco de Malinche, El Musical.

Gala Montes niega haber salido de Malinche

Lo que más llamó la atención fue la reacción de la propia Gala, quien aparentemente se enteró de la noticia al mismo tiempo que sus seguidores.

La actriz aparentemente desconocía la decisión de la producción de Malinche. IG galamontes

Cuando comenzaron a circular publicaciones sobre su supuesta salida del musical, la actriz respondió en redes sociales y calificó la información como una noticia falsa.

Ajajaj fake news, no está en las redes de Malinche”, escribió Montes en Instagram.

Dejando entrever que, desde su perspectiva, no había recibido una notificación sobre su desvinculación del espectáculo. Sin embargo, poco después quedó claro que el anuncio sí había sido publicado en los canales oficiales de Malinche, El Musical.

Nacho Cano anuncia la salida de Gala Montes de 'La Malinche'

La producción del musical compartió a través de sus redes oficiales el comunicado donde confirmaron que la noticia era real y que, por ahora, la actriz no continuará con los planes anunciados anteriormente.

Las cuentas oficiales de Malinche confirmaron que su participación fue pospuesta de manera indefinida y agradecieron su profesionalismo durante la primera etapa del proyecto. IG galamontes / malinchethemusical

Malinche El Musical, el espectáculo musical de gran formato, hace de su conocimiento que la participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida”, informó el equipo de la puesta en escena.

En el mismo comunicado, el equipo de Malinche agradeció a Montes “el tiempo, entusiasmo y profesionalismo mostrados durante esta primera etapa” y aseguró que las puertas del proyecto permanecerán abiertas para explorar futuras colaboraciones.

La producción, sin embargo, no explicó las razones detrás de la decisión ni dio una nueva fecha para el posible regreso de Gala al espectáculo.

¿Cuándo se iba a presentar Gala Montes en Malinche, El Musical?

Gala Montes tenía previsto asumir un papel importante en la producción de Nacho Cano y se esperaba que debutara el próximo 22 de septiembre. La actriz había celebrado públicamente esta oportunidad y, el pasado 29 de agosto, compartió un mensaje de agradecimiento hacia el productor español.

Gala Montes tenía previsto debutar como protagonista de Malinche el próximo 22 de septiembre. IG galamontes

Incluso habló sobre la conexión que sentía con el personaje de Malinche y sobre lo significativo que resultaba para ella formar parte de la puesta en escena.

Me siento muy Malinche, porque yo soy mexicana y a veces siento que no me tratan como si fuera de aquí, como si no llevara 20 años trabajando”, expresó en aquella ocasión, al tiempo que agradeció a Nacho Cano por abrirle las puertas del proyecto.

La relación entre Gala y el musical comenzó meses atrás, cuando participó en funciones especiales y posteriormente recibió la oportunidad de involucrarse de una manera más importante en la producción.

¿Qué pasó con Gala Montes en La Casa de los Famosos?

El anuncio de Malinche, El Musical se produjo justo después de que Gala Montes abandonara inesperadamente La Casa de los Famosos México, reality al que había ingresado como sustituta de Aldo Rendón.

Los rumores sobre el futuro profesional de Gala Montes aumentaron tras su breve paso por el reality, Foto: Captura de pantalla ViX

Su participación duró menos de 48 horas. La producción informó a los habitantes que la actriz había tomado la decisión de abandonar la competencia y aseguró que se encontraba bien.

Más tarde, la propia Gala reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y explicó que estaba descansando después de sentirse cansada. Sin embargo, no reveló en ese momento los motivos específicos que la llevaron a salir del programa.

A partir de entonces comenzaron a circular diversas versiones sobre lo sucedido, incluyendo rumores de un supuesto altercado con integrantes del staff y otras especulaciones relacionadas con su estado personal.

Hasta ahora, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por Gala Montes ni por la producción del reality, por lo que permanecen únicamente como rumores.

¿Por qué perdió sus proyectos Gala Montes?

Por ahora, no existe una explicación oficial que relacione la salida de Gala de La Casa de los Famosos México con el aplazamiento indefinido de su participación en Malinche, El Musical.

La producción de Malinche, El Musical no reveló las razones detrás de la decisión. IG galamontes

El comunicado de la producción teatral no menciona el reality ni hace referencia a la polémica reciente de la actriz. Simplemente anuncia que su participación queda pospuesta y deja abierta la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro.

Lo cierto es que la reacción inicial de Gala, al calificar como falsa la información que circulaba sobre su salida, añadió todavía más misterio a la situación.

Ahora sus seguidores permanecen atentos a una posible declaración de la actriz que aclare si conocía previamente la decisión y qué ocurrirá con el personaje que estaba previsto que interpretara.