¿Gala Montes se arrepiente y regresa a La Casa de los Famosos? Comunicado tras su salida de Malinche

Gala Montes emitió un comunicado tras quedar fuera de Malinche, El Musical, en el que dejó ver detalles sobre su salida y por qué aceptó ser parte de La Casa de los Famosos México 2026.

El texto desató especulación sobre un posible regreso al reality de los famosos, luego de salir el pasado martes 8 de septiembre de forma repentina, a tan solo dos días de haber ingresado.

De concretarse, este sería el segundo regreso de Gala al programa, puesto que es importante recordar que ella ya había participado en la segunda temporada, en la que resultó ganador Mario Bezares y ella quedó en tercer lugar.

¿Gala Montes regresa a La Casa de los Famosos México?

Gala Montes emite comunicado tras su salida de Malinche. @orlandosantana

En el comunicado en donde principalmente dio su versión sobre su salida de Malinche, El Musical, Gala Montes dedicó un párrafo para referirse a su entrada a La Casa de los Famosos México 2026.

Luego de agradecer a Nacho Cano por la oportunidad que le dio al formar, en su momento, parte del proyecto en el musical, dijo considerar importante “poner sobre la mesa” su realidad.

La actriz y cantante señaló que durante todo el proceso "trabajó y fue explotada" debido a que no recibió un solo pago, algo que consideraba importante por su trabajo y tiempo dedicado, puesto que aportó todo para que el proyecto pudiera existir y “tener el alcance que tuvo”.

Bajo ese contexto, la famosa hizo énfasis en su entrada a La Casa de los Famosos, principalmente por el motivo de generar ingresos.

Hoy he tomado la decisión de entrar a La Casa de los Famosos, principalmente porque necesito generar ingresos y porque también tengo derecho de priorizar mi estabilidad económica y personal”, detalló.

Sin embargo, algo que generó dudas y desató especulaciones, es que Gala publicó lo anterior este 9 de septiembre, un día después de que salió del reality y, en ese texto, hace ver su ingreso forma presente, como si fuera a ingresar nuevamente.

No obstante, hasta ahora se desconoce si fue un error en la redacción del comunicado o algo deja ver sobre un posible regreso a La Casa de los Famosos México.

Gala revela que trabajaba “gratis” en Malinche, El Musical

En el mismo comunicado, Gala señaló que había ofrecido estrenar Malinche en algunas fechas de octubre, según se acordara, y eso iba a ser completamente gratis, por disposición a encontrar una solución para que el proyecto continuara.

La actriz detalló que siempre hubo disposición de su parte y que incluso habían hablado de que la decisión y el comunicado correspondiente se haría de manera conjunta, por lo que consideró una falta de respeto haber sacado la información de su salida, incluso sin avisarle.

Me parece una falta de respeto que después de todo lo que he aportado y después de haber intentado encontrar una salida de buena fe, hoy se pretenda contar la historia de una manera distinta”, enfatizó.

La también cantante señaló que no quería quitarle el mérito a nadie, pero que reconocía que, sin su trabajo y presencia, Malinche no tendría el mismo impacto ni sonaría como ha sonado.

Por todo lo anterior, aseguró que no estaba dispuesta a seguir normalizando dinámicas en las que, según su interpretación, los artistas terminaban siendo los últimos en ser considerados.

Finalmente, concluyó que decidió ponerse como prioridad y no volver a “regalar su trabajo”.

Gala Montes emite comunicado tras su salida de Malinche. @galamontes

¿Qué dijo Nacho Cano?

Fue a través de sus redes sociales oficiales en donde la producción del musical compartió el comunicado en donde confirmaron que Gala Montes ya no formaba parte del proyecto.

El equipo de Nacho Cano, productor, agradeció a la actriz por su tiempo y profesionalismo mostrados en la primera etapa del proyecto. En tanto, aseguró que las puertas permanecían abiertas para futuras colaboraciones.

Antes de dicho comunicado oficial, se había ya filtrado el texto en otras cuentas, por lo que la actriz había salido a responder a la información y consideró que era una noticia falsa.

Fake news, no está en las redes de Malinche”, escribió Montes en una publicación de había filtrado el comunicado.

Lo anterior, dejó entrever que no había recibido una notificación sobre su salida del musical.

Pese a todo, el comunicado del productor español no dio la razón por la que se había decidido dejar fuera a Gala Montes, aunque se especula que tuvo que ver con su participación en el reality en el que estuvo y salió de forma abrupta.

Gala Montes emite comunicado tras su salida de Malinche. @galamontes

¿Por qué Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos?

Hasta el momento, Gala Montes no ha explicado públicamente las razones por las que decidió abandonar La Casa de los Famosos México 2026. La producción informó que la actriz salió de manera voluntaria del reality el pasado 8 de septiembre, apenas dos días después de haber ingresado.

Tras su salida comenzaron a circular distintas versiones sobre lo que habría ocurrido durante su breve estancia en la casa. Una de ellas fue difundida por la conductora Joanna Vega-Biestro, quien aseguró que, de acuerdo con la información que recibió, Gala habría tenido un altercado en el confesionario con una persona de producción. Según esta versión, la situación habría escalado y fue necesaria la intervención de otras personas.

A esto se sumaron versiones que apuntan a que la actriz habría atravesado una crisis emocional o de ansiedad durante su estancia, aunque esta información tampoco ha sido confirmada oficialmente.

Cabe recordar que Gala está atravesando por conflictos familiares e incluso problemas de adicciones. Ella misma confesó durante su corta participación en el reality que su mamá había buscado anexarla.

En tanto, en días pasados había revelado en una entrevista que consumía marihuana, razón por la que una vecina le había reclamado y ella consideró que la discriminaba.

La vida y el trabajo de Gala Montes están en el foco de atención debido a que es una reconocida artista. Su carrera comenzó a los seis años como actriz infantil y de ahí ha ganado terreno en varios ámbitos, principalmente por su participación en La Casa de los Famosos México Segunda Temporada y por su incursión en la música.