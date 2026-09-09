Lili Reinhart deslumbra con un vestido inspirado en 'Ever After' de Drew Barrymore

Lili Reinhart está convirtiendo la promoción de La hipótesis del amor en un auténtico recorrido por los grandes referentes de las comedias románticas. Para su más reciente aparición en los Alpes Bávaros, Alemania, la actriz sorprendió con un look de ensueño que recordó una película de finales de los años 90.

Lili Reinhart revive el look de Drew Barrymore en 'Por siempre Cenicienta'

La protagonista de Riverdale rindió homenaje a una de las películas más queridas de aquella época: Por siempre Cenicienta (Ever After: A Cinderella Story). Reinhart compartió el resultado en Instagram.

La actriz sorprendió con un diseño de Rodarte hecho a medida que recrea la esencia romántica del vestuario de Por siempre Cenicienta. IG lilireinhart / IMDb

El vestido de Rodarte confeccionado especialmente para ella, destacó por su tono grisáceo, delicados bordados, aplicaciones de pedrería, mangas transparentes, escote strapless y silueta de corte imperio.

El resultado parecía sacado directamente de un cuento de hadas y no fue casualidad. Rodarte reveló que la pieza tomó como referencia el vestuario que Drew Barrymore utilizó para interpretar a Danielle de Barbarac en Ever After, la cinta de 1998 dirigida por Andy Tennant que reinventó la historia de Cenicienta desde una perspectiva más moderna.

La coincidencia entre Lili Reinhart y la película Ever After

La conexión fue todavía más especial porque Reinhart tiene un vínculo personal con la película. La actriz recordó que durante su infancia tenía una copia en VHS que atesoraba y que fue precisamente esta historia la que despertó en ella el gusto por las películas de época.

La estrella de Riverdale recordó su infancia y su antiguo VHS de Ever After al presentar este romántico homenaje a Drew Barrymore. IMDb

Así, el homenaje no solo funciona como una estrategia de moda, sino también como un guiño a una cinta que forma parte de sus recuerdos.

El estilismo evoca particularmente la estética romántica y dramática de Danielle, quien en la película es presentada como una joven inteligente, rebelde y decidida a tomar las riendas de su destino.

El vestuario original estuvo a cargo de Jenny Beavan y se convirtió en uno de los elementos fundamentales para construir la atmósfera de cuento de hadas de la producción.

Lili Reinhart convierte las rom-com en su inspiración de moda

El vestido de Rodarte es también parte de una estrategia mucho más amplia. Durante la promoción de La hipótesis del amor, Reinhart y su estilista, Ib Abdel Nasser, han decidido alejarse de los looks promocionales convencionales para rendir tributo a distintas heroínas de películas románticas que marcaron a toda una generación.

Con un vestido de princesa y los Alpes Bávaros como escenario, Lili Reinhart protagonizó uno de sus momentos de moda más memorables. IG lilireinhart

Uno de los primeros grandes momentos de esta campaña fue el vestido amarillo que la actriz llevó en Brasil, inspirado en el inolvidable diseño de Kate Hudson como Andie Anderson en Cómo perder a un hombre en 10 días.

La actriz también apareció con un conjunto de Blumarine que evocaba el estilo de Jenna Rink, personaje interpretado por Jennifer Garner en Si tuviera 30, aunque esta referencia no fue confirmada oficialmente por Reinhart.

Ahora, el homenaje a Drew Barrymore lleva la propuesta hacia el terreno de las películas de época y demuestra que el concepto detrás de la gira no se limita a promocionar una nueva producción, sino que busca celebrar toda una tradición cinematográfica.

El vestido gris con pedrería y mangas transparentes transportó a Lili Reinhart al universo de cuento de hadas de Ever After. IG

¿De qué trata La hipótesis del amor?

La elección tiene todavía más sentido considerando que La hipótesis del amor busca recuperar parte del encanto de las grandes comedias románticas.

La campaña de La hipótesis del amor apuesta por la nostalgia y la moda cinematográfica, mientras Lili Reinhart recrea looks de famosas rom-com. IG lilireinhart

La película, basada en la novela de Ali Hazelwood, presenta a Reinhart como Olive Smith, una estudiante de doctorado que termina fingiendo una relación con el profesor Adam Carlsen, interpretado por Tom Bateman.

Con su estreno mundial previsto para el 23 de septiembre de 2026 en Prime Video, la actriz parece haber encontrado una manera particularmente divertida de conectar su nueva película con las historias de amor que conquistaron al público décadas atrás.