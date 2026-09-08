Así reaccionaron habitantes de La Casa de los Famosos por la repentina salida de Gala Montes

Gala Montes decidió abandonar La Casa de los Famosos México 2026 de una manera repentina, luego de apenas dos días de haber ingresado al reality; los habitantes que siguen participando en el programa quedaron sorprendidos con la noticia que les dio “La Jefa”.

Fue la tarde de este martes 8 de septiembre cuando los participantes del programa se enteraron de que la actriz que acababa de incorporarse al juego, tras la salida de Aldo Rendón, había tomado la decisión de salir de manera voluntaria.

Gala Montes duró dos días en La Casa de los Famosos

Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México 2026. @galamontes

Gala Montes ingresó al reality de forma sorpresiva durante La Gala del pasado domingo 6 de septiembre, después de que en días previos la producción había estado informando sobre un nuevo habitante que entraría al programa.

Lo anterior, luego de que el estilista de los famosos, Aldo Rendón, abandonó La Casa por problemas de salud, los cuales hasta ahora no han sido informados con certeza.

La actriz ocupó el lugar del stylist e ingresó diciendo que iba dispuesta a ganar y que, su participación, la tomaba como una segunda oportunidad porque, a su parecer, ella debió ganar durante su temporada.

Tras su regreso al reality, los demás competidores quedaron sorprendidos, aunque al final trataron de acoplarse con la nueva habitante. Sin embargo, no hubo tanto tiempo para que pudieran formar lazos de amistad, puesto que Gala de manera repentina salió este martes del programa.

Reaccionan habitantes tras la salida de Gala

Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México 2026. @lacasadelosfamososmexico

Todo ocurrió cuando los competidores iban a comenzar su prueba semanal por el presupuesto, cuando Ernesto Laguardia se percató de la ausencia de Gala y preguntó que en dónde estaba.

De ahí comenzó la inquietud por parte de los habitantes y la prueba semanal se retrasó hasta que “La Jefa” reunió a todos en la sala y les dio la noticia:

Habitantes, atención por favor. Antes que nada, les quiero dar la tranquilidad. Gala se encuentra bien, sólo que tomó la decisión de abandonar la competencia”, dijo con voz entrecortada La Jefa.

La noticia de la salida repentina de Gala Montes del programa tomó a todos por sorpresa. Tras el anuncio, ninguno lo tomó a juego y, al contrario, se mostraron preocupados por la decisión de la actriz.

Karina Torres, una de las favoritas del reality, rompió el silencio y señaló que la actriz no se encontraba bien y que había dejado todas sus cosas.

Mejor, no estaba bienchis, mejor que esté tranquila”, enfatizó.

Brianda también opinó y advirtió que estaba “muy raro todo”. En tanto que el influencer Ese Pérez pidió un aplauso de “la buena vibra” para romper con el ambiente que se había quedado tras la noticia.

Preocupa el estado de salud de la actriz

A través de la cuenta oficial de La Casa de los Famosos México, confirmaron la noticia con un escueto mensaje.

Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”.

Ante esto, usuarios se volcaron a las cuentas del programa y dejaron ver su preocupación por el estado de salud de la también cantante. Algunos cuestionaron la forma en que ingresó al reality y otros señalaron que la actriz necesita ayuda, no estar en un programa que se transmite 24/7.

Lo anterior toma sentido luego de que recientemente Gala Montes confesó en una entrevista que consumía marihuana. Incluso, la misma actriz detalló que tuvo un altercado con una de sus vecinas que le reclamó por el consumo de cannabis al interior de su propiedad.

En tanto, durante el reality, Gala volvió a hablar del tema y confesó que tenía problemas de adicciones y que incluso su mamá, Crista Montes, la había querido anexar.

Asimismo, los videos que publicó uno de sus amigos, identificado como Orlando Santana, causaron gran polémica puesto que dejaban ver a la actriz en un aparente estado inconveniente. En uno de los clips apareció Montes bebiendo y fumando al interior de un vehículo mientras este iba en circulación.

Trayectoria y conflictos familiares

Gala Montes. @galamontes

Gala Montes es una actriz y cantante mexicana que comenzó su carrera desde muy pequeña y que, con el paso de los años, ha logrado consolidarse en la televisión, el cine y la música. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran El señor de los cielos, La mexicana y el güero, Diseñando tu amor y Vivir de amor. Sin embargo, fue su participación en La Casa de los Famosos México la que la llevó a ganar una mayor popularidad, especialmente después de llegar al tercer lugar de la primera temporada en 2024.

Además de su trayectoria artística, Gala ha estado en el ojo público por los conflictos que ha enfrentado dentro de su familia. Uno de los más conocidos es el distanciamiento con su madre, Crista Montes, con quien ha tenido fuertes diferencias que comenzaron a hacerse públicas desde hace varios años. La relación entre ambas ha estado marcada por declaraciones y señalamientos de ambas partes, lo que ha mantenido el tema vigente ante la opinión pública.

La actriz también atraviesa una relación complicada con su hermana mayor, Beba Montes. Durante 2026, Gala volvió a hablar públicamente sobre las diferencias entre ambas e incluso hizo acusaciones relacionadas con la expareja de su hermana. Este conflicto también ha afectado su relación con su sobrina Alabama, de quien recientemente lamentó estar distanciada.

Esos problemas familiares de Gala volvieron a cobrar relevancia tras su regreso a La Casa de los Famosos México 2026. En tan solo dos días, la actriz habló de su vida privada y arremetió nuevamente contra su madre.

Todo ese revuelo es ahora lo que pone a Gala Montes nuevamente en el centro de atención. Sus seguidores esperan que se encuentre bien de salud y que pronto revele la razón por la que abandonó La Casa de los Famosos México 2026.