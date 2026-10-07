Jesse sorprende con “GÉNESIS”: así suena la nueva etapa musical que comenzó lejos de Jesse & Joy

Jesse Huerta abre una nueva etapa musical con “GÉNESIS”, el primer sencillo de su proyecto Jesse and The Supernovas. El lanzamiento llega semanas después de que el cantante anunciara una pausa en Jesse & Joy, aunque aclaró que su decisión no significaba alejarse de la música.

El nuevo tema representa el primer lanzamiento público de esta propuesta, que, de acuerdo con Jesse, ya estaba planeada desde meses atrás y forma parte de una faceta distinta de su trayectoria como músico y compositor.

Jesse estrena “GÉNESIS” con The Supernovas tras pausa de Jesse & Joy @jesseandthesupernovas

Jesse estrena “GÉNESIS”, su primer tema con The Supernovas

“GÉNESIS” marca el debut público de Jesse Huerta con Jesse and The Supernovas, agrupación con la que busca explorar una faceta diferente de su carrera, después de casi dos décadas en la industria musical al lado de su hermana con Jesse & Joy.

El sencillo llegó a plataformas este 7 de octubre y forma parte del proyecto musical personal que el cantante y compositor comenzó a desarrollar meses atrás. La propuesta ya había tenido un primer antecedente en febrero de 2026, cuando Jesse habló de su nueva etapa durante su participación en el Festival de Viña del Mar.

A diferencia de los temas que el público conoce de Jesse & Joy, “GÉNESIS” apuesta principalmente por una propuesta instrumental, con protagonismo de las melodías y elementos visuales que acompañan el concepto de esta nueva etapa, además de ser la pieza instrumental de "SOMBRERO".

El estreno también generó reacciones divididas entre los seguidores. Algunos usuarios celebraron la propuesta y destacaron la capacidad de Jesse como músico, mientras otros esperaban escuchar una canción con voz.

Jesse estrena “GÉNESIS” con The Supernovas tras pausa de Jesse & Joy @jesseandthesupernovas

¿Qué es Jesse and The Supernovas y cuándo comenzó el proyecto?

Para algunos fans, la aparición de The Supernovas podría parecer una consecuencia directa de la pausa de Jesse & Joy por la cercanía entre ambos anuncios. Sin embargo, Jesse ha insistido en que su nuevo proyecto ya estaba planeado, calendarizado y hablado desde meses antes.

El músico utilizó sus redes sociales para aclarar que su decisión de alejarse temporalmente de Jesse & Joy no significaba que abandonaría la música.

“Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música”, explicó Jesse, quien también señaló que su hermana Joy y su equipo conocían la existencia de Jesse and The Supernovas.

Aunado a esta aclaración, Jesse había mencionado el proyecto desde febrero, cuando habló de una propuesta individual vinculada con “SOMBRERO”, aunque en ese momento la iniciativa no se presentó como un descanso de Jesse & Joy.

Por ello, “GÉNESIS” representa más bien la materialización de un proyecto que Jesse ya había comenzado a construir y que ahora adquiere mayor relevancia debido al cambio que atraviesa su carrera.

Jesse estrena “GÉNESIS” con The Supernovas tras pausa de Jesse & Joy @jesseandthesupernovas

¿“GÉNESIS” marca una nueva etapa para Jesse fuera de Jesse & Joy?

El estreno sí representa un cambio importante para Jesse, después de más de 20 años de trabajo junto a Joy. El músico explicó que necesitaba disminuir el ritmo para dedicar tiempo a su familia y atender aspectos personales.

“Crear no contradice mi decisión”, sostuvo el músico al explicar que la música forma parte de su vida y de la manera en que procesa lo que siente.

En este contexto surgió “GÉNESIS”, sencillo con el que Jesse pasó de explicar que continuaría creando a presentar el primer resultado concreto de esa nueva etapa. Con este lanzamiento, el cantante puede mostrar una identidad musical propia, con una propuesta que se distancia del sonido y las características que durante años lo vincularon con Jesse & Joy.

Jesse estrena “GÉNESIS” con The Supernovas tras pausa de Jesse & Joy @jesseyjoy

¿Qué pasó con Jesse & Joy y por qué decidieron tomar caminos separados?

El anuncio que cambió el rumbo del dúo ocurrió el 15 de septiembre de 2026, cuando Jesse comunicó que tomaría una pausa después de más de dos décadas de trayectoria junto a su hermana en el proyecto musical Jesse & Joy.

El músico explicó que necesitaba tiempo para estar con su familia, cuidar de sí mismo y darse un respiro. También señaló que cumpliría con los compromisos profesionales que ya estaban pactados hasta el 5 de diciembre de este mismo año.

La noticia sorprendió tanto a los seguidores como a su hermana, Joy, quien habló públicamente con la prensa sobre la decisión y reconoció que todavía procesaba lo ocurrido.

No obstante, la cantante confirmó que continuaría con los compromisos que el dúo tenía programados y dejó claro que Jesse es irremplazable dentro de la historia que ambos construyeron. Aunque en la presentación del próximo 6 de diciembre, el cantante y compositor ya no se presentará con su hermana en el concierto del Auditorio Nacional.

Jesse estrena “GÉNESIS” con The Supernovas tras pausa de Jesse & Joy @jesseyjoy

Así, los caminos profesionales de los hermanos comienzan a tomar direcciones diferentes. Jesse presenta “GÉNESIS” con The Supernovas, mientras Joy mantiene activa la agenda relacionada con Jesse & Joy.

Por ahora, no existe una confirmación de que el dúo haya llegado a un final definitivo. Lo que sí está claro es que “GÉNESIS” representa el primer paso visible de Jesse en una etapa musical independiente, una faceta que sus seguidores podrán conocer a partir de este lanzamiento.