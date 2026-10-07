Álvaro Díaz en Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos
El puertorriqueño llega a la Ciudad de México y si asistirás a alguno de sus conciertos, aquí te contamos los detalles.
Álvaro Díaz llegará a México para dar varios conciertos, entre ellos varios en la Ciudad de México, los cuales se agotaron rápidamente cuando se pusieron a la venta los boletos.
Si eres fan del compositor originario de Puerto Rico, aquí te contamos todos los detalles de los shows para que tomes tus previsiones.
¿Cuándo se presentará Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes?
El cantante puertorriqueño estará en México para dar varios conciertos. Los primeros se realizarán en Monterrey, pero después hará una parada en la CDMX con diferentes fechas.
Álvaro Díaz se presentará en el Palacio de los Deportes los próximos 9, 10 y 11 de octubre. Se espera que sus conciertos comiencen a las 8:00 PM, a excepción del último que dará inicio a las 7:00 PM.
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.
Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.
Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.
Probable setlist de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Álvaro Díaz interprete en sus conciertos de la Ciudad de México.
SICHEF
MDF
FATAL FANTASSY
BIMEL
TREINEL
LENTITO
BABYRECORDS
PIENSO EN TI
Problemón
BYAK
SELEDA
GATITAS SANDUNGUERAS VOL.1
1000CANCIONES
Llori Pari
La canción de Mia (Parte 4)
EN LA MISMA CIUDAD
PARANORMAL
KILO
XQ ERES ASÍ
RAMONA FLOWERS
NO PODEMOS SER AMIGOS
JPN
MAMI 100PRE SABE
Babysita
MALASNOTICIAS.
QUIÉN TE QUIERE COMO EL NENE
PERDISTE EL EMMY
YOKO
Reina pepiada
INAROW62