Álvaro Díaz en Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos

Álvaro Díaz llegará a México para dar varios conciertos, entre ellos varios en la Ciudad de México, los cuales se agotaron rápidamente cuando se pusieron a la venta los boletos.

Si eres fan del compositor originario de Puerto Rico, aquí te contamos todos los detalles de los shows para que tomes tus previsiones.

Álvaro Díaz IG Álvaro Díaz

¿Cuándo se presentará Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes?

El cantante puertorriqueño estará en México para dar varios conciertos. Los primeros se realizarán en Monterrey, pero después hará una parada en la CDMX con diferentes fechas.

Álvaro Díaz se presentará en el Palacio de los Deportes los próximos 9, 10 y 11 de octubre. Se espera que sus conciertos comiencen a las 8:00 PM, a excepción del último que dará inicio a las 7:00 PM.

IG: Álvaro Díaz

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

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Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Álvaro Díaz interprete en sus conciertos de la Ciudad de México.

SICHEF

MDF

FATAL FANTASSY

BIMEL

TREINEL

LENTITO

BABYRECORDS

PIENSO EN TI

Problemón

BYAK

SELEDA

GATITAS SANDUNGUERAS VOL.1

1000CANCIONES

Llori Pari

La canción de Mia (Parte 4)

EN LA MISMA CIUDAD

PARANORMAL

KILO

XQ ERES ASÍ

RAMONA FLOWERS

NO PODEMOS SER AMIGOS

JPN

MAMI 100PRE SABE

Babysita

MALASNOTICIAS.

QUIÉN TE QUIERE COMO EL NENE

PERDISTE EL EMMY

YOKO

Reina pepiada

INAROW62