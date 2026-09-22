Jesse Huerta aclara cuándo dejará de aparecer en conciertos de Jesse & Joy

Jesse Huerta confirmó que no participará en el concierto que Jesse & Joy ofrecerá el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional y aclaró que sus compromisos con el dúo terminarán un día antes, después de que Joy Huerta anunciara que el proyecto continuará durante 2027.

El músico publicó un nuevo mensaje en Instagram para evitar, según explicó, “cualquier confusión” sobre su participación en las próximas actividades del grupo.

Jesse señaló que cumplirá con todos los compromisos previamente confirmados hasta el 5 de diciembre, pero no acudirá a la presentación del día siguiente en Ciudad de México.

“Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participaría en la conferencia de prensa ni estaré en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional”, escribió.

La aclaración llega después de que Joy ofreciera una conferencia de prensa en la que confirmó que Jesse & Joy continuará como proyecto y que mantendrá los planes previamente establecidos para 2027.

Jesse Huerta aclara hasta cuándo estará con Jesse & Joy

Jesse aseguró que desde el inicio había comunicado internamente que sus actividades terminarían el 5 de diciembre. Esto significa que la presentación anunciada para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional ya se realizará sin él sobre el escenario.

Su hermana había adelantado durante su encuentro con los medios que decidió mantener los compromisos previstos y continuar cantando las canciones que ambos construyeron durante más de dos décadas.

“Yo decido continuar. Decido seguir con los planes que estaban agendados”, expresó Joy durante la conferencia, donde reconoció también que enfrenta esta transición con miedo e incertidumbre.

La cantante añadió que Jesse & Joy continuaría durante 2027 y planteó una imagen simbólica sobre cómo imagina el escenario en esta nueva etapa.

“Jesse & Joy continuará el 2027 con ustedes, con el micrófono de mi hermano prendido y conmigo en el escenario”, señaló.

Ahora Jesse dejó claro que ese micrófono no implicará necesariamente su presencia física en los conciertos posteriores al 5 de diciembre.

Jesse asegura que apoya a Joy pese a su decisión

El músico también aprovechó su publicación para descartar que su alejamiento signifique una ruptura personal con su hermana.

“Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer”, escribió.

Jesse añadió que las canciones que compusieron e interpretaron juntos durante más de 20 años seguirán formando parte de su historia, aun cuando sus caminos profesionales comiencen a tomar direcciones diferentes.

Joy aseguró que ama profundamente a su hermano, respeta la decisión que tomó y continuará apoyándolo, aunque también siente un compromiso con el público y con el equipo que ha trabajado junto a ellos durante dos décadas.

Joy reveló si Jesse & Joy continuará Instagram

Por ahora, ninguno de los dos ha hablado de una ruptura definitiva del vínculo familiar ni ha presentado públicamente la situación como un conflicto entre ellos.

“Esta decisión no fue necesaria”: Jesse habla de su bienestar

La parte más personal del mensaje aparece cuando Jesse explica nuevamente por qué decidió apartarse.

“Créanme que si esta decisión no fuera necesaria no me alejaría de algo tan hermoso”, escribió, antes de recordar que ha dedicado más de la mitad de su vida al proyecto.

El músico señaló que tomó la decisión “con la urgencia de mi bienestar y con todo el dolor de mi ser”, una frase que refuerza lo que había comunicado días antes sobre la necesidad de hacer una pausa después de años de trabajo continuo.

Jesse no ha dado detalles médicos ni ha explicado públicamente si existe un diagnóstico específico detrás de su decisión, por lo que no puede establecerse qué tipo de situación atraviesa más allá de lo que él mismo ha compartido.