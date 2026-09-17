Jesse Huerta niega que dejará la música tras separarse de Jesse & Joy

El anuncio de una pausa en Jesse & Joy abrió dudas sobre el futuro de los hermanos después de más de dos décadas juntos.

Ahora, Jesse Huerta habló sobre sus próximos pasos y aclaró qué lugar tendrá la música durante esta nueva etapa.

¿Jesse Huerta dejará la música?

Aunque Jesse decidió tomar distancia de la dinámica que ha mantenido durante años junto a Joy Huerta, el cantante dejó claro que no piensa abandonar la música.

Después de recibir mensajes de sus seguidores por el anuncio de la pausa, el músico regresó a redes sociales para explicar qué ocurrirá una vez que termine los compromisos pendientes con su hermana.

“La música siempre ha sido parte de quien soy, celebro con música, lloro con música, vivo mis duelos con música y sano con música, así que esta vez no será la excepción”, escribió Jesse.

El descanso que anunció está relacionado con el ritmo de trabajo que ha mantenido durante años y con su necesidad de dedicar tiempo a otros aspectos de su vida, pero no representa un retiro como músico.

Jesse adelantó que seguirá componiendo durante este periodo.

“Escribir canciones y hacer mi música siempre ha sido un respiro para mí, uno que hoy necesito más que nunca”, agregó.

Jesse Huerta confirmó que no dejará la música tras anunciar una pausa con Jesse & Joy. IG jesseboy

¿Por qué Jesse se alejará de Jesse & Joy?

Jesse anunció que necesitaba hacer una pausa después de más de 20 años de carrera junto a su hermana.

Su decisión está relacionada con su familia y con la necesidad de tomarse un respiro de la dinámica que ha acompañado al dúo durante buena parte de su vida adulta.

El anuncio provocó dudas sobre el futuro de Jesse & Joy, especialmente porque los hermanos han construido prácticamente toda su carrera profesional como una dupla.

Sin embargo, hasta ahora no han hablado de una separación definitiva. Lo anunciado es una pausa de Jesse, sin una fecha establecida para su regreso al trabajo habitual junto a Joy.

Tampoco se ha confirmado que Jesse vaya a comenzar de inmediato una carrera como solista. Sus palabras apuntan, por ahora, a continuar escribiendo y haciendo música durante el periodo que dedicará a su vida personal.

Jesse Huerta seguirá ligado a la música pese a la pausa que anunció junto a su hermana Joy. IG jesseboy

Jesse agradece el apoyo tras anunciar su pausa

Jesse también aprovechó su mensaje para responder a quienes le escribieron después de conocerse su decisión.

“Gracias por tantos mensajes de amor y buenos deseos, los leo y los recibo con el mismo amor con el que me los envían”, expresó.

La reacción llegó después de que el anuncio fuera interpretado por algunos seguidores como una despedida del proyecto que mantiene con Joy e incluso como un posible retiro de los escenarios.

Pero antes de comenzar su descanso todavía queda una parte importante de la agenda por cumplir.

Jesse confirmó que continuará junto a su hermana en todos los compromisos que tengan programados hasta el 5 de diciembre de 2026, incluso aquellos que todavía no hayan sido anunciados.

“Todos los compromisos agendados con Jesse & Joy anunciados o no anunciados hasta el 5 de diciembre contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón”, escribió.

Jesse Huerta aseguró que seguirá haciendo música durante la pausa de Jesse & Joy. IG jesseboy

Jesse & Joy todavía tienen conciertos pendientes

El dúo todavía tiene compromisos pendientes en México, Canadá, Sudamérica y Europa, por lo que ambos continuarán trabajando juntos durante los próximos meses.

Será después de cumplir con esa agenda cuando comience la nueva etapa que Jesse anunció.

La fecha del 5 de diciembre tampoco ha sido presentada como el final de Jesse & Joy. Jesse únicamente la estableció como el límite hasta el cual cumplirá con los compromisos que ya forman parte de los planes del dúo.

Después de ese momento no existe, por ahora, una fecha pública para su regreso.