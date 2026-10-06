VIDEO: Hombre mata de una patada a un perro callejero en Morelia

Un hombre mató de una patada a un perro de la calle tipo Husky en el estacionamiento de una colonia de Morelia, Michoacán. La agresión quedó grabada por una cámara de videovigilancia.

En las imágenes se observa a dos perros pelear entre los vehículos. Un joven -que habitualmente alimenta a perros en situación de calle- intenta separarlos. En ese momento se ve a otro hombre patear al Husky, presuntamente para impedir que lastimara a su perro. El joven le pide que se detenga.

Tras la patada, el Husky quedó tendido en el suelo aullando de dolor durante varios minutos. El joven que los alimenta se acercó para revisarlo, pero el animal ya no volvió a levantarse y murió en el lugar.

De acuerdo con testimonios, el agresor se retiró y luego regresó para advertir que no quería problemas y que pertenecía a una organización social. Ante la agresión y maltrato animal del que fue víctima el Husky callejero, vecinos exigen a la Fiscalía General del Estado que investigue el caso y determine responsabilidades por la muerte del animal.