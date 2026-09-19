"El amor siempre va a trascender": Joy se quiebra al hablar de la separación de Jesse & Joy

Jesse y Joy atraviesan una nueva etapa. Después de más de dos décadas de carrera juntos, Jesse Huerta anunció que decidió alejarse temporalmente de la música para concentrarse en su familia y en su bienestar personal. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, pero también abrió una pregunta: ¿qué pasará con Jesse & Joy?

Días después del anuncio, los hermanos se presentaron en Montreal como parte de su gira. Ahí, Joy Huerta aprovechó el encuentro con sus fans para hablar del momento que viven y dejar un mensaje que rápidamente llamó la atención.

Con la emoción a flor de piel, la cantante aseguró que la historia de Jesse & Joy no puede entenderse solamente como un proyecto musical.

Les quiero decir, con el corazón en mis manos, que desde hace muchos años yo vi cuando Jesse y Joy dejaron de ser dos personas, expresó frente al público.

Para Joy, la relación con su hermano y todo lo que han construido durante estos años está por encima de cualquier pausa profesional. Y aunque Jesse decidió tomar distancia, ella dejó claro que el vínculo entre ambos permanece.

Joy recuerda cómo la música le cambió la vida

Durante su mensaje, Joy también recordó lo importante que ha sido la música en su propia historia. No solo como una profesión, sino como una herramienta que, según contó, llegó a salvarla en un momento de su vida.

Hace muchos años la música me salvó, salvó mi vida, dijo la cantante.

Sus palabras llegaron después de que Jesse explicara que necesita bajar el ritmo, estar más presente con su familia y cuidar su salud mental y emocional. En su mensaje publicado en redes sociales, el músico señaló que esta decisión nace de la necesidad de vivir de otra manera y explorar nuevos caminos.

Jesse también dejó claro que Jesse & Joy sigue siendo una parte fundamental de su vida y agradeció a su hermana por compartir con él tantos años de música.

El dúo ha construido una carrera con canciones como ¡Corre!, Dueles y Ecos de Amor, además de discos como ¿Con quién se queda el perro? y Un besito más. Sus canciones también se han convertido en parte de las historias personales de sus seguidores.

Por eso, Joy quiso hablar directamente con ellos.

"El escenario siempre va a tener dos micrófonos": puntualizó Joy

Uno de los momentos más significativos del mensaje llegó cuando Joy habló del futuro de Jesse & Joy y de lo que representa el proyecto para ella.

El amor que nosotros nos tenemos siempre va a trascender, afirmó.

La cantante también hizo una promesa simbólica sobre los escenarios, incluso en medio de esta pausa de Jesse.

El escenario siempre va a tener dos micrófonos y mientras haya uno de ustedes, uno de ustedes cantando nuestra música, existe Jesse y Joy, declaró.

La frase fue recibida con emoción por los asistentes y resume la manera en que Joy parece entender esta nueva etapa: aunque Jesse necesite detenerse y tomar distancia de la actividad musical, las canciones y la historia que construyeron juntos permanecen.

Los hermanos Huerta llevaban juntos más de 20 años Instagram: Jesseboy

Por ahora, Jesse continuará cumpliendo con algunos compromisos profesionales previamente establecidos. En su anuncio explicó que su intención es tomarse un tiempo para estar con su familia, cuidarse y encontrar un ritmo distinto para su vida.

La separación profesional, entonces, no significa necesariamente el final de Jesse & Joy. Lo que sí cambia es la dinámica del proyecto y la presencia de Jesse en los escenarios durante este periodo.

IG: Jesseboy

Mientras tanto, Joy dejó claro ante sus seguidores que, para ella, Jesse & Joy es mucho más que dos artistas compartiendo un escenario. Es una historia familiar, canciones que han acompañado a millones de personas y un vínculo que, como ella misma dijo, va más allá de la música.