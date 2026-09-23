Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música: Jesse Huerta anuncia nuevo proyecto como solista

Jesse Huerta aclaró en sus redes sociales que su pausa será únicamente de Jesse & Joy y no de la música, luego de que el anuncio de su alejamiento del dúo generara dudas sobre la continuidad de su carrera y sobre su proyecto alterno, Jesse and the Supernovas.

El músico aseguró que esta nueva faceta no surgió después de decidir separarse temporalmente de su hermana Joy, sino que estaba planeada desde meses atrás.

El cantante publicó este miércoles un extenso mensaje en sus redes sociales para diferenciar ambas decisiones y responder a quienes cuestionaron que anunciara una pausa por motivos personales y, al mismo tiempo, mantuviera otros planes musicales.

“Cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, escribió.

Jesse insistió en que después de más de dos décadas de trabajo lo que necesita es distanciarse temporalmente de la dinámica de Jesse & Joy, proyecto que, según explicó, durante años colocó antes que aspectos de su vida personal y familiar.

Jesse Huerta: “Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música”

“Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música”, señaló antes de asegurar que continuar creando no contradice su decisión de priorizar su bienestar.

Jesse utilizó incluso una comparación para explicar su postura: “Si fuera carpintero, descansar de una forma de trabajar no significaría dejar de tocar la madera”.

Su aclaración llega después de varios días de mensajes públicos alrededor del futuro del dúo. Jesse Huerta anunció que necesitaba bajar el ritmo para dedicar mayor tiempo a su familia y cuidar su salud mental y emocional.

El primer comunicado llevó a distintos medios a interpretar que también haría una pausa general de su carrera musical. Algunas publicaciones incluso presentaron su decisión como un alejamiento temporal de la música, algo que ahora el propio artista asegura que nunca anunció.

Jesse Huerta compartió un mensaje en la cuenta de Jesse & JoyInstagram Excélsior

¿Qué es Jesse and the Supernovas?

Una de las principales novedades del mensaje es la explicación sobre Jesse and the Supernovas, proyecto que el cantante volvió a mostrar en sus redes sociales junto a un logotipo propio.

Huerta negó que la agrupación surgiera como una respuesta inmediata a su decisión de hacer una pausa con Joy.

“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”, explicó.

Existen antecedentes públicos que respaldan esa cronología. Jesse ya había dado a conocer Jesse and the Supernovas en febrero de 2026 durante el Festival de Viña del Mar, cuando habló de una etapa individual y de un proyecto discográfico titulado Sombrero. En aquel momento, tanto él como Joy descartaron que esa iniciativa significara una ruptura del dúo.

Jesse and the Supernovas, el nuevo proyecto de Jesse & Joy Especial

“No he dejado tirado ni abandonado a nadie”

Jesse también respondió a otra de las interpretaciones que han circulado desde que anunció su decisión: que estaría dejando a su hermana o al equipo en un momento complicado.

“Yo tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal”, escribió. “Tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera. No he dejado tirado ni abandonado a nadie”.

El músico señaló que continuar creando forma parte de la manera en que procesa lo que vive y encuentra estabilidad durante momentos de cambio.

“La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz”, explicó.

Jesse Huerta seguirá ligado a la música pese a la pausa que anunció junto a su hermana Joy. IG jesseboy

Jesse dice que decidió escucharse después de más de 20 años

La parte final del mensaje vuelve al motivo personal que originó su decisión.

“Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo”, escribió.

El músico aseguró que quiere hacer espacio para “mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia”, después de años en los que Jesse & Joy ocupó una parte central de su vida profesional y personal.

“Crear no contradice mi decisión”, añadió, al señalar que precisamente en un momento complicado necesita mantener cerca aquello que considera una fuente de estabilidad.

bgpa