Frentes Políticos / 7 de octubre de 2026

1. Salud para todos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en enero de 2027 comenzará la apertura de 12 mil 750 consultorios del Servicio de Salud Universal en los 24 estados federalizados al IMSS-Bienestar. El objetivo es atender gratuitamente a cualquier persona, sin importar su derechohabiencia. Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, explicó que el modelo contempla medicamentos, insumos, pruebas de laboratorio y expediente electrónico compartido. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, informó que los mecanismos para hacerlo realidad están en marcha. ¡Bien! La promesa es tan grande como las necesidades.

2. Apoyo. Manuel Velasco, senador del Verde, puso a Omar García Harfuch en la conversación presidencial de 2030 y aseguró que, si mantiene sus resultados y popularidad, el Verde podría respaldar una eventual candidatura. El coordinador de los senadores verdes incluso lo llamó “el Pedro Infante de la política”, aludiendo a una popularidad que, según su lectura, trasciende a los partidos. Velasco recordó que ya respaldó a García Harfuch en 2024 y, antes, su aspiración a la Jefatura de Gobierno. Omar no ha anunciado candidatura alguna y 2030 todavía está lejos. Pero Velasco ya puso la mirada sobre un posible objetivo. ¿Cuál es la prisa?

3. Abandonados. La inseguridad sigue siendo el principal problema para 69.2% de los colimenses mayores de 18 años, de acuerdo con la encuesta Envipe. En 2025, 23.9% de los hogares tuvo, al menos, una víctima de delito y se estimaron 152 mil 331 actos ilícitos, con fraude, extorsión, amenazas y robo entre los de mayor incidencia. El costo de la inseguridad alcanzó mil 900 mdp y la cifra negra llegó a 91.1 por ciento. Apenas 12% de los delitos fue denunciado. Para Indira Vizcaíno, el dato más comprometedor está en los delitos que ni siquiera llegan a una carpeta de investigación. Si nueve de cada 10 quedan ocultos, ¿de qué tamaño es la inseguridad?

4. Señales. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, llegó al Senado con un abanico de cifras, como estabilidad, inversión pública al alza, inversión extranjera récord, inflación contenida y programas sociales para 43 millones de personas. El funcionario confirma, además, que no habrá aumento de impuestos y que 79% de la deuda estará denominada en pesos, a tasa fija y largo plazo. El gobierno invierte en infraestructura, energía, agua y banca de desarrollo para impulsar el crecimiento. Mantener el gasto social sin perder el control macroeconómico es el desafío. La estabilidad, tarde o temprano, tendrá que sentirse en el bolsillo.

5. ¡Suben! Mara Lezama cambia la historia del transporte en Cancún. No es poca cosa que 100 autobuses híbridos nuevos y cuatro rutas llevarán a MOBI de 38 a 138 unidades, con una cobertura potencial de 322 mil 821 personas. La estrategia conecta colonias con hospitales, escuelas, centros comerciales, Puerto Cancún y la zona hotelera; es decir, con la vida real de quienes necesitan moverse para trabajar, estudiar o recibir atención médica. La gobernadora Mara Lezama puso toda la fuerza del estado en planificar que el servicio cumpla, llegue a tiempo y aguante el ritmo de una ciudad que no deja de crecer. Más que maquillaje, es gobernar desde la calle.