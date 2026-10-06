Emotivo adiós a Messi: la AFA celebra un título especial

Lionel Messi tendrá hoy su último capítulo con la selección de Argentina, pero más allá de las coronas que conquistó, hay un título que genera gran veneración en su país, el que los haya hecho mejores como personas. La Asociación del Futbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video de agradecimiento al rosarino.

“Cuenta la historia, que un pibe nació en Rosario y llegó para cambiarnos la vida, pero no solo por los 125 goles, por la magia de esos tiros libres, había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar, mejor que las dos Copas América, inclusive mejor que la Copa del mundo en Qatar.

Lionel Messi se despide el 6 de octubre de 2026 de la selección de Argentina Mexsport

Leo, ¿sabes por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres. Mejores hijos. Mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos, nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más”, indicó la AFA, con las primeras imágenes de Leo en las inferiores de Newell’s Old Boys.

Con 125 goles, 207 partidos y 66 asistencias, son cifras que resumen su trayectoria. Su historia con la selección de Argentina inició en selecciones juveniles, conquistando el Mundial Sub-20 en 2005, mismo año en el que debutó con el combinado mayor.

“Nos hiciste mejores nietos, con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad. Porque a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos va a ser mejores.

Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar, a los ojos del mundo. Cuando dormiste abrazado a esa Copa. Porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar”, agregó la AFA.

El pasado 31 de agosto, Messi anunció su adiós de la Selección de Argentina, 33 días después de la final del Mundial 2026.

“Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá, porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabes qué vamos a decir? EL MEJOR DE TODOS PORQUE NOS HIZO MEJORES A TODOS”, cerró el organismo.