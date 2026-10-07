¿Por qué se dice que Avengers: Doomsday reinventará la historia de Civil War?

Mientras el tiempo avanza el estreno de Avengers: Doomsday se acerca y las teorías de la trama siguen en aumento, en especial porque esta película es la mayor apuesta de Disney por recomponer el Universo Marvel y, ahora, algunos usuarios que han ido analizando las cintas y series previas van descubriendo algo: que la nueva entrega podría ser considerado un Captain America: Civil War 2.

La premisa de esta idea de que la nueva cinta podría ser un Civil War 2 radica en que habrá un choque ideológico y dos equipos que pelearán, pero sobre todo, que será un nuevo enfrentamiento entre Robert Downey Jr y Chris Evans, tal como en aquella ocasión cuando representaban a Iron Man y Capitán América.

Ahora, Downey Jr interpretará a Doctor Doom y en su búsqueda por evitar el colapso del universo tras los distintos viajes en los multiversos cada una de las facciones: Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men lucharán por proteger sus respectivas realidades. Como señala el portal ComicBook.com, la historia plantea un dilema moral donde no existen villanos absolutos, sino héroes de distintas dimensiones protegiendo sus mundos.

En una entrevista publicada en ComicBook.com, los hermanos Russo explicaron en el pasado que el filme reexplora los defectos y las aspiraciones de los personajes, adaptando la fórmula que hizo funcional la confrontación entre Steve Rogers y Tony Stark.

Reproducir El tráiler de Avengers: Doomsday

¿Qué opina el público sobre esta teoría?

En foros especializados de Reddit como r/MCUTheories, los fanáticos coinciden en que convertir la película en un choque entre facciones es la ruta más lógica para manejar la crisis de las incursiones multiversales que se hicieron durante el pasado periodo de Avengers.

Diversos usuarios destacan que plantear al Doctor Doom como un supuesto "salvador" del multiverso permite crear matices grises donde algunos superhéroes decidirán aliarse con él para salvar sus propios universos, mientras otros intentarán detenerlo.

Esta dinámica dividirá a la comunidad de superhéroes antes de los eventos definitivos que se desarrollarán en Avengers: Secret Wars.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el próximo 16 de diciembre en México.