Avengers: Endgame supera a Avatar y vuelve a ser la película más taquillera de la historia

Avengers: Endgame reunió a varios de los personajes más queridos de Marvel en una historia que muchos fans esperaron durante años. La película de 2019 cerró una etapa para los Vengadores y mostró qué pasaría después de la batalla contra Thanos.

Para quienes siguieron las películas anteriores, verla en el cine fue una oportunidad de despedirse de algunos héroes y conocer el destino de otros. Ahora, su regreso a las salas permite volver a ver esos momentos en pantalla grande.

Avengers Endgame Encore lleva de nuevo a los Vengadores al cine con contenido adicional. Marvel Studios

Disney y Marvel decidieron reestrenar la cinta antes de la llegada de Avengers: Doomsday, que se estrenará en diciembre. Pero esta nueva exhibición también ayudó a cambiar el lugar que ocupa la película entre las más taquilleras.

Avengers: Endgame supera a Avatar en la taquilla mundial

Con lo recaudado en su reestreno, Avengers: Endgame volvió a ser la película más taquillera de la historia, de acuerdo con las cifras del reporte original.

Avengers Endgame vuelve a los cines con dos versiones que cambian según el formato de proyección. Marvel Studios

La cinta llegó a 2 mil 925 millones de dólares en todo el mundo, mientras que Avatar suma 2 mil 923 millones de dólares después de cinco reestrenos.

La diferencia es de solo dos millones de dólares, pero fue suficiente para que la película de Marvel recuperara el primer lugar. Así, los Vengadores volvieron a superar a la historia de los Na’vi, con la que han competido por este título durante varios años.

Neytiri Avatar

Hasta ahora, el reestreno de Endgame ha conseguido más de 126 millones de dólares a nivel mundial. Ese dinero se sumó a los ingresos que la película ya tenía desde sus exhibiciones anteriores.

Las dos películas han ocupado el primer lugar

Antes de que los Vengadores consiguieran el récord, Avatar pasó una década como la película más taquillera. La historia dirigida por James Cameron llegó a los cines en 2009 y mantuvo el primer puesto hasta 2019.

Ese año, el estreno de Endgame atrajo a millones de personas y logró superar la cifra de la película ambientada en Pandora. Sin embargo, el récord no quedó en manos de Marvel para siempre.

Iron Man Marvel

En 2021, Avatar regresó a las salas y consiguió el dinero necesario para recuperar el primer lugar. Con ese resultado, la película de los Vengadores bajó al segundo puesto.

Ahora, cinco años después, la situación volvió a cambiar. La nueva exhibición de Endgame le permitió sumar ingresos y regresar a la cima de la lista.

Disney está detrás de ambos éxitos

Aunque los fans de Marvel y de Avatar sigan pendientes de cuál película lleva la ventaja, Disney se beneficia con el éxito de las dos.

Avengers Endgame Marvel

La primera película de Avatar fue estrenada por 20th Century Fox. Después de que Disney compró los activos cinematográficos de Fox en 2019, la franquicia pasó a formar parte de la misma empresa que también es dueña de Marvel.

Con esa compra, Disney quedó detrás de siete de las diez películas más taquilleras de la historia.

Entre ellas están Avatar: El camino del agua, con 2 mil 330 millones de dólares; Titanic, con 2 mil 260 millones, y Avengers: Infinity War, con 2 mil 50 millones.

Avatar: Fuego y cenizas Fotos: Cortesía 20th Century

¿Por qué Avengers: Endgame fue tan esperada?

Parte del interés por esta película estaba en conocer el final de una historia que se había contado durante diez años y en 21 películas anteriores.

Los fans habían visto cómo se conocieron los héroes, cuáles eran sus diferencias y cómo aprendieron a trabajar juntos. En Endgame, muchos de esos personajes se reunieron para enfrentar las consecuencias de lo ocurrido en Infinity War.

El reparto incluyó a Robert Downey Jr. como Iron Man, Chris Evans como Capitán América y Scarlett Johansson como Viuda Negra.

Spider-Man Foto: Sony Pictures

También estuvieron Tom Holland como Spider-Man, Chadwick Boseman como Pantera Negra y Anthony Mackie como Falcon, además de otros actores que ya formaban parte de Marvel.

El regreso al cine prepara a los fans para Avengers: Doomsday

Mientras el público vuelve a ver Endgame, Marvel prepara el estreno de Avengers: Doomsday. La nueva entrega llegará en diciembre y reunirá otra vez a varios superhéroes.

Los hermanos Anthony y Joe Russo regresaron para dirigir esta película, que será la número 39 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Captura de tráiler

Después de algunos años con resultados desiguales tras la pandemia, el estudio busca mantener el interés de los espectadores. La respuesta al reestreno ha entusiasmado a los dueños de los cines, que esperan una buena recaudación para Doomsday.

Otro de los éxitos mencionados en el reporte es Spider-Man: Brand New Day, que alcanzó los 2 mil 500 millones de dólares y sigue sumando.