Eiza González y Grigor Dimitrov derrochan amor en alfombra roja de Londres

Eiza González vivió una noche especial durante el BFI London Film Festival, donde acudió para presentar I Love Boosters. Sin embargo, la actriz mexicana también acaparó la atención por su aparición junto a su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov.

La pareja posó ante los fotógrafos y dejó ver la complicidad que existe entre ambos durante el evento cinematográfico, en el que la actriz combinó sus compromisos profesionales con una aparición pública al lado del deportista.

Foto: Instagram eizagonzalez

¿Por qué Eiza González asistió al BFI London Film Festival?

La actriz acudió el pasado 9 de octubre al Royal Festival Hall para presentar I Love Boosters, una producción dirigida por Boots Riley que forma parte de su trayectoria dentro del cine internacional.

Durante su paso por el festival, González no solo llamó la atención por su presencia en la alfombra roja, sino también por compartir este momento con Dimitrov. El tenista la acompañó durante la velada y ambos posaron juntos ante los medios de comunicación.

La participación de la mexicana en este encuentro forma parte de la promoción de su nuevo proyecto, con el que vuelve a integrarse a una producción que reúne a reconocidos nombres de la industria cinematográfica.

Foto: Instagram eizagonzalezf

En esta película, la actriz comparte créditos con un elenco internacional integrado por Keke Palmer, Demi Moore, Naomi Ackie, Taylour Paige, Poppy Liu, LaKeith Stanfield y Will Poulter.

A lo largo de su carrera, González ha participado en producciones de distintos géneros, desde películas de acción hasta proyectos de ciencia ficción y drama. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Baby Driver, Godzilla vs. Kong, Ambulance y The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Su trabajo en Hollywood le ha permitido colaborar con actores y cineastas de diferentes nacionalidades, consolidando una trayectoria que continúa sumando nuevos proyectos.

¿Desde cuándo son pareja Eiza y Grigor?

La relación entre la actriz y el tenista comenzó a generar rumores en abril de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en Madrid. En aquella ocasión, González asistió a un partido del deportista durante el torneo Masters 1000 y posteriormente fueron captados caminando tomados de la mano.

En mayo de ese año, la relación se hizo pública, luego de que la mexicana compartiera un mensaje dedicado a Dimitrov por su cumpleaños número 34 durante el Festival de Cannes.

Desde entonces, sus apariciones juntos han despertado interés entre sus seguidores. Su reciente encuentro en Londres volvió a poner el foco en la pareja, que compartió muestras de cariño frente a los fotógrafos durante una noche importante para la carrera cinematográfica de González.

¿Quién es Grigor Dimitrov, el novio de Eiza González?

Grigor Dimitrov nació en Bulgaria en 1991 y comenzó a practicar tenis cuando tenía cinco años. Su padre se desempeñaba como entrenador de este deporte, mientras que su madre trabajaba como profesora de educación física.

Antes de dar el salto al circuito profesional, el tenista destacó en las categorías juveniles al conquistar Wimbledon y el US Open en 2008.

Foto: X @divasdeeiza

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2017, cuando alcanzó el tercer puesto del ranking mundial y ganó las ATP Finals disputadas en Londres. A lo largo de su trayectoria también ha conseguido nueve títulos ATP y ha llegado a las semifinales de Wimbledon, el Abierto de Australia y Roland Garros.

Con una carrera consolidada en el tenis profesional, Dimitrov ha acompañado a Eiza González en distintos momentos públicos, como ocurrió durante la reciente presentación de I Love Boosters en la capital británica.