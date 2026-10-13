Florinda Meza enfrenta dolorosa pérdida: muere Bruno, el último compañero de su vida con Chespirito

Florinda Meza atraviesa un momento doloroso tras la muerte de Bruno, su perro de 14 años, quien la acompañó durante una etapa importante de su vida junto a Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

La actriz dio a conocer la noticia el 12 de octubre a través de Instagram. Sin embargo, su despedida no fue solamente por la muerte de su mascota. En el mensaje que publicó, explicó que con él también se iba el último vínculo que conservaba con la vida que compartió con el creador de El Chavo del 8.

Bruno formó parte de la familia que construyeron Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. Por eso, perderlo significó mucho más que despedirse de un perro que estuvo con ella durante 14 años.

Florinda Meza se despide de Bruno con un mensaje que recuerda a Chespirito

La actriz contó que Bruno pertenecía a un grupo de cinco perros que estuvieron en su hogar mientras Roberto Gómez Bolaños seguía con vida. En su publicación mencionó a Zuri, Chapis, Pancho, Lola y Bruno, nombres que forman parte de los recuerdos de aquella época.

Al anunciar su muerte, Meza dejó ver lo difícil que fue para ella enfrentar esta pérdida y lo que representa en su historia personal.

Esta mañana se fue mi Bruno, pero no solamente Bruno, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui, escribió.

La actriz también recordó el cariño que recibió de su mascota durante todos esos años. Para ella, Bruno fue un compañero que permaneció a su lado desde una época que cambió por completo tras la muerte de su pareja, ocurrida en noviembre de 2014.

Me duele mucho, no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces, expresó.

En el mismo mensaje reconoció que aquella etapa de su vida comenzó a desaparecer después de la partida de Gómez Bolaños. La muerte de Bruno, explicó, le hizo volver a esos recuerdos y enfrentarse una vez más a su ausencia.

El 12 de octubre marcó su relación con Roberto Gómez Bolaños

La fecha en la que murió Bruno también tiene un significado especial para Florinda Meza. La actriz recordó que el 12 de octubre comenzó su relación sentimental con Roberto Gómez Bolaños, a quien llamaba cariñosamente "mi Rober".

Hoy, 12 de octubre, empezamos nuestra relación mi Rober y yo. Han pasado muchos años y hoy se fue ese último algo que compartimos con tanto amor, escribió.

Así, la despedida de su perro coincidió con el aniversario de una historia que marcó su vida durante décadas. Bruno era parte de los recuerdos de la pareja y, de acuerdo con las palabras de Meza, representaba una conexión con los años que compartieron juntos.

La actriz recordó que el 12 de octubre comenzó su relación sentimental con Roberto Gómez Bolaños Archivos Excélsior

La actriz terminó su mensaje con una petición dirigida a su mascota. Recordó que Bruno aulló cuando murió Chespirito y le pidió que, si volvía a encontrarse con él, le llevara todo el cariño que todavía siente por su pareja.

Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos, escribió.

"Dile que lo extrañaré siempre… y a ti, mi Bruno, también", agregó.

Seguidores acompañan a Florinda Meza tras la muerte de su perro

La publicación recibió mensajes de apoyo de personas que lamentaron la muerte de Bruno y trataron de acompañar a la actriz en este momento.

Algunos seguidores destacaron que el cariño por una mascota también está ligado a los recuerdos de quienes ya no están. Otros le recordaron que la Florinda Meza de aquellos años sigue presente en su memoria y en todo lo que vivió junto a Gómez Bolaños.

También hubo usuarios que recordaron a Bruno como un integrante más de la familia, que compartió la casa y los momentos cotidianos de la pareja.

También hubo usuarios que recordaron a Bruno como un integrante más de la familia Mezcalent

Entre las reacciones, varios llamaron al perro "hijo perruno" y "compañero", mientras que otros expresaron su deseo de que volviera a reunirse con Chespirito.

Para Florinda Meza, la muerte de Bruno significa despedirse de una compañía de 14 años, pero también de una parte de su historia con Roberto Gómez Bolaños. Una pérdida que llegó en una fecha cargada de recuerdos y que, por sus propias palabras, removió sentimientos que siguen presentes a pesar del tiempo.