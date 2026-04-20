Jennifer Aniston reacciona al nacimiento del primer hijo de Justin Theroux

El nombre de Justin Theroux volvió a aparecer en tendencia, pero esta vez no por un proyecto en pantalla, sino por un momento personal: el actor ya es papá.

A sus 54 años, dio la bienvenida a su primer hijo junto a su esposa, la actriz Nicole Brydon Bloom, y la noticia rápidamente generó atención por otro motivo: la reacción de Jennifer Aniston, su exesposa.

El nacimiento fue compartido por la pareja a través de redes sociales, donde mostraron una imagen de su bebé. La publicación dejó ver la etapa que están viviendo, marcada por entusiasmo y discreción, dos características que han definido su relación desde el inicio.

La reacción de Jennifer Aniston al hijo de Justin Theroux

En medio de la conversación, muchos se preguntaban cómo reaccionaría Jennifer Aniston ante el debut como papá de Justin Theroux. La respuesta fue simple, pero suficiente para confirmar el tipo de relación que mantienen: la actriz dejó un “me gusta” en la publicación del actor.

Ese gesto, aunque breve, refuerza lo que ambos han mostrado desde su separación en 2017: una relación cordial, sin tensiones públicas y con señales constantes de respeto mutuo.

La dinámica no es nueva. Cuando Aniston hizo pública su relación con el coach emocional Jim Curtis en 2025, Theroux también interactuó con la publicación. Este intercambio deja claro que, a pesar del divorcio, siguen atentos a los momentos importantes del otro.

La nueva etapa de Justin Theroux como papá

Para Justin Theroux, este momento marca un cambio importante en su vida personal. Su relación con Nicole Brydon Bloom comenzó en 2023, cuando fueron vistos juntos por primera vez en un evento de Netflix en Nueva York. Desde entonces, avanzaron rápido pero sin exposición excesiva.

Hicieron su primera aparición oficial como pareja en la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair en 2024. Meses después, durante el Festival de Cine de Venecia, el actor le propuso matrimonio, y la boda llegó en marzo de 2025 en una ceremonia privada en Tulum, México.

El embarazo se confirmó en diciembre de ese mismo año, durante el estreno de la segunda temporada de la serie Fallout, donde Bloom apareció en la alfombra roja con un vestido que dejaba ver su embarazo. Ahora, con el nacimiento de su bebé, la pareja inicia una etapa que, según su entorno cercano, viven con entusiasmo e incluso con la idea de crecer la familia más adelante.

Jennifer Aniston reacciona al nacimiento del primer hijo de Justin Theroux IG falloutonprime

Jennifer Aniston también vive un nuevo momento personal

Mientras Justin Theroux se convierte en padre, Jennifer Aniston, de 56 años, atraviesa su propio momento personal. Actualmente mantiene una relación con Jim Curtis, con quien hizo oficial su noviazgo en marzo de 2025.

La actriz, conocida por su trayectoria en proyectos como Friends, ha optado por mantener su vida privada en un perfil bajo, aunque sin dejar de compartir algunos momentos clave en redes sociales.

La interacción entre ambos —los “me gusta” cruzados— ha sido interpretada como una señal de estabilidad emocional tras su matrimonio, que duró de 2015 a 2017. Lejos de cualquier narrativa de conflicto, ambos han seguido caminos distintos sin romper del todo el vínculo.