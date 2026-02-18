James Van Der Beek renovó sus votos con su esposa días antes de morir

James Van Der Beek dejó una huella no solo por su trayectoria en la televisión, sino también por la historia de amor que construyó junto a Kimberly Van Der Beek. Tras darse a conocer su fallecimiento el pasado 11 de febrero, comenzaron a salir a la luz detalles de los últimos días del actor, entre ellos un gesto íntimo que conmovió a quienes siguieron su vida: la renovación de sus votos matrimoniales, realizada apenas unos días antes de su partida.

Lejos de tratarse de un evento planeado con meses de anticipación, la ceremonia fue un acto sencillo y espontáneo que tomó forma en cuestión de días. Kimberly compartió en una entrevista cómo ambos decidieron reafirmar su compromiso en medio de una etapa difícil, rodeados de amigos cercanos y familiares.

James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos

La renovación de votos se organizó con apenas dos días de anticipación. Según relató Kimberly, todo ocurrió de manera natural, impulsado por el deseo de compartir un momento especial juntos. El círculo más cercano de la pareja participó para que la ceremonia fuera posible.

Algunos amigos consiguieron anillos nuevos, otros llevaron flores y velas que transformaron la habitación en un espacio cálido. La ceremonia se realizó desde la cama del actor, lo que convirtió el lugar en un escenario íntimo y cargado de emoción.

Kimberly describió así lo sucedido: “Lo decidimos con dos días de antelación y nuestros amigos nos regalaron anillos nuevos, llenaron nuestra habitación de flores y velas, y nuestros votos desde la cama”.

En ese mismo relato, destacó que la ceremonia fue “sencilla, hermosa y profundamente conmovedora”.

Algunos familiares y amigos se unieron a través de Zoom, lo que permitió que más personas cercanas acompañaran a la pareja en ese acto simbólico. Además, uno de sus amigos, Poranguí, participó interpretando “Somewhere Over The Rainbow”, canción que marcó el cierre de la ceremonia y aportó un tono especial a la despedida.

Así comenzó la historia de amor entre James y Kimberly

Mucho antes de este último gesto, la relación entre James y Kimberly había iniciado en un contexto muy distinto. Se conocieron en 2009 durante un viaje a Israel. Ese encuentro marcó el inicio de una relación que avanzó con rapidez.

El 1 de agosto de 2010, la pareja contrajo matrimonio en Tel Aviv. Eligieron regresar a ese lugar para formalizar su unión, consolidando así una historia que se extendió por dieciséis años.

En el aniversario número trece de su boda, James recordó públicamente aquel día especial y la vida que habían construido juntos. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram escribió:

“Hemos pasado por éxitos, tragedias, alegrías, estrés, triunfos, incertidumbres y, a través de todo… estos han sido los mejores años de mi vida. Cada momento. Porque tengo a la mejor compañera de aventuras. Nuestra vida es una locura ahora mismo. Podríamos estar aún más locos y no lo cambiaría por nada del mundo”.

El anuncio de su fallecimiento

El 11 de febrero, Kimberly comunicó públicamente la muerte del actor a través de sus redes sociales. La noticia generó una fuerte reacción entre seguidores y colegas del medio artístico. Para ese momento, ya había transcurrido más de un año desde que James hiciera público su diagnóstico de cáncer colorrectal.

Durante ese periodo, el actor enfrentó tratamientos médicos complejos y mantuvo una actitud abierta respecto a su proceso.

Tras la noticia, amigos cercanos impulsaron una campaña para ayudar a Kimberly y a sus hijos a cubrir los gastos funerarios y a enfrentar las consecuencias económicas derivadas de los tratamientos médicos.

