¡J-Hope de BTS es fan de Bad Bunny!; esto dijo del show del reguetonero en el Super Bowl

J-Hope este 18 de febrero está de fiesta, ya que el rapero de BTS cumple 32 años y como ya es una costumbre, el idol realizó una transmisión en vivo hace unas horas para celebrar su cumpleaños junto a ARMY, nombre que reciben los fans del grupo surcoreano.

Durante esta transmisión en vivo, la cual se realizó en Weverse, J-Hope contestó algunas preguntas que le realizaron sus fans, entre ellas una relacionada con Bad Bunny, quien hace unos días se presentó en el medio tiempo del super bowl.

J-Hope habla del show de Bad Bunny en el Super Bowl

Jung Hoseok, nombre real de J-Hope, dedicó unos minutos para responder una pregunta en la que le cuestionaron si le gustaría hacer una colaboración con Bad Bunny.

El rapero mencionó que vio la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl y destacó que le gustó lo que hizo el reguetonero.

“Bad Bunny fue muy bueno. Fue muy cool verlo en el Super Bowl. Pensé que fue muy cool, de verdad”.

Cabe mencionar que el día en el que Bad Bunny se presentó en el Super Bowl, J-Hope no pudo ver en vivo la presentación, sin embargo, Hobi, como le dicen de cariño sus fans, compartió en sus historias de Instagram que vio la repetición del espectáculo.

J-Hope, fan de Bad Bunny

No es la primera vez que J-Hope habla o hace referencias respecto a Bad Bunny. En diferentes ocasiones el rapero ha demostrado que es fan del puertorriqueño.

En una ocasión J-Hope subió a sus historias de Instagram que estaba escuchando “Titi me preguntó” y durante una transmisión en vivo, en la cual se estaba realizando su skincare, Jung Hoseok bailó “Debí tirar más fotos”.

Hasta el momento Bad Bunny no ha hecho alguna declaración sobre la admiración que J-Hope siente por él, pero sería un gran momento si en algún momento ambos realizan una colaboración.

J-Hope habla de ARIRANG, el nuevo disco de BTS

Por otra parte, durante la trasmisión en vivo, J-Hope también fue cuestionado sobre el nuevo disco de BTS, ARIRANG, el cual saldrá el próximo 20 de marzo.

El idol comentó que existe la posibilidad de que existan algunas colaboraciones con otros artistas en el disco y mencionó que una de sus canciones favoritas del álbum es la primera, aunque no reveló el nombre del tema.

“Realmente me gustan todas (las canciones del álbum). Personalmente la primera canción, el track 01 cuando empieza, mi corazón se acelera”.

