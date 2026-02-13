Celebridades respaldan a viuda de James Van Der Beek; Zoe Saldaña y Spielberg donan

La industria de Hollywood ha mostrado respaldo público a la familia de James Van Der Beek tras el fallecimiento del actor a los 48 años a causa de cáncer colorrectal. Amigos cercanos organizaron una colecta en la plataforma GoFundMe para apoyar económicamente a su esposa, Kimberly Van Der Beek, y a sus seis hijos, cuyas edades oscilan entre los 4 y los 15 años.

La iniciativa fijó una meta inicial de 1.5 millones de dólares y, en pocos días, superó esa cifra gracias a donaciones de seguidores y figuras reconocidas del entretenimiento, entre ellas Zoe Saldaña y Steven Spielberg.

Tras la inesperada muerte de James Van Der Beek, su familia clama apoyo Especial

Detalles de la colecta en GoFundMe

La campaña fue creada con el objetivo de ayudar a la familia a cubrir gastos médicos acumulados y garantizar estabilidad financiera tras el deceso del actor.

En la descripción pública de la colecta se explica que “la familia no solo enfrentó retos emocionales, también tensión financiera ya que hicieron todo lo posible para apoyar a James y proveer para su cuidado”.

El texto agrega que “Kimberly y los niños enfrentan un futuro incierto. Los costos del cuidado médico de James y la extendida lucha contra el cáncer dejó a la familia sin fondos”.

Zoe Saldaña y Steven Spielberg donan miles de dólares

Entre los donadores destacados aparece el nombre de la actriz Zoe Saldaña, quien figura en el listado público de la plataforma con una aportación mensual de 2 mil 500 dólares.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido declaraciones públicas sobre la contribución, pero su nombre se mantiene visible dentro del registro de donantes.

Por su parte, el director Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw realizaron una aportación única de 25 mil dólares, colocándose entre los donadores individuales más relevantes de la campaña.

La participación de Spielberg tiene un vínculo simbólico con la trayectoria de Van Der Beek, quien interpretó a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek, personaje que admiraba al cineasta.

Zoe Saldana

Apoyo previo del elenco de Dawson’s Creek

No es la primera ocasión en que integrantes del medio expresan respaldo a la familia. En septiembre de 2025 se realizó un reencuentro del elenco de Dawson’s Creek con fines benéficos.

Ese evento tuvo como propósito recaudar fondos para la organización Fuck Cancer, iniciativa dedicada a la prevención y apoyo a pacientes oncológicos.

James Van Der Beek no pudo asistir debido a complicaciones derivadas de su enfermedad, pero envió un mensaje en video para los asistentes.

La participación de Spielberg en aquel encuentro fue registrada como un gesto de apoyo previo hacia el actor y la causa relacionada con la lucha contra el cáncer.

Durante los primeros días, el mayor donador individual fue un usuario anónimo que aportó 30 mil dólares a la causa.

Sin embargo, el 13 de febrero se registró una contribución de 50 mil dólares realizada bajo el nombre Caldera Lab, superando la cifra anterior.

La empresa detrás de esa aportación es Caldera + Lab, marca de productos de cuidado personal fundada por Jared Pobre, esposo de la actriz y exluchadora Stacy Keibler.

Keibler es identificada como una de las amistades cercanas de la familia Van Der Beek, lo que contextualiza el respaldo empresarial y personal.

Steven Spielberg attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Grosby Group

Recaudación supera la meta inicial

La meta inicial de 1.5 millones de dólares fue superada por más de 761 mil dólares, de acuerdo con el último corte público de la campaña.

El monto total acumulado refleja el respaldo tanto de seguidores del actor como de figuras del entretenimiento y empresas vinculadas a su entorno.

La familia no ha emitido un comunicado adicional más allá de los mensajes incluidos en la descripción de la colecta.

La campaña permanece activa en la plataforma, mientras continúan registrándose nuevas aportaciones de manera pública.

El respaldo económico permitirá cubrir deudas médicas y ofrecer estabilidad financiera a Kimberly Van Der Beek y sus hijos tras el fallecimiento del actor.