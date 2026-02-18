La Teatrería estrena temporada de ‘¡Te amo, eres perfectx, pero cambia!’ con versión renovada

Desde el pasado 14 de febrero, La Teatrería abrió sus puertas a una nueva temporada de la comedia musical ¡Te amo, eres perfectx, pero cambia!.

En entrevista con Excélsior, Manuel Corta, parte del elenco, compartió cómo esta puesta en escena llega en el momento justo para celebrar el amor en todas sus facetas, sin filtros y con una visión renovada.

Aunque este musical nació originalmente en la década de los 90, Corta destaca que esta versión ha pasado por un proceso de modernización profunda para conectar con el México actual.

El texto empezaba a sonar un poco viejo, porque las cosas que pasaron en los 90 son muy diferentes a lo que estamos viviendo. Pero el equipo creativo de Broadway tuvo la buena fortuna y la buena idea de modernizar su obra. Quitaron algunos números que estaban ya obsoletos y escribieron otros nuevos que van con esta época actual; lo hicieron de tan buena manera que no se siente que sean piezas diferentes. Se siente fresca, actual y, como estamos en La Teatrería, que es un espacio muy acogedor, la gente se siente dentro de estas historias”, explicó el actor.

Asimismo, la obra ahora incluye las redes sociales y una visión mucho más inclusiva. “Está padre, porque hablan en un lenguaje que la gente joven entiende y usa diario”, añadió.

Uno de los puntos más fuertes de esta producción es la conexión inmediata con la audiencia. A través de diferentes viñetas, el público viaja desde la emoción nerviosa de la soltería hasta el realismo de llevar más de 30 años junto a alguien.

Si la gente sale hablando de lo que vio, es un éxito, porque el teatro está ahí para mover conciencias, para mover almas. Cuando te mueve algo por dentro, quieres seguir hablándolo y desmenuzándolo”, señaló.

Tras bambalinas y con varios años de amistad, el elenco —conformado en esta etapa por Adrián Pola, Bernardo Origel, Carlos Dirre, Daniela Ávalos, Danielle, Diego Albert, Gloria Toba, Gibrán Hernández, Manuel Corta, Odette Villareal, Pamela Reul y Thamarla Merlos— celebra una unión que les permite redescubrirse en escena.

Tengo la fortuna de conocerlos desde hace 20 años... encontrarnos en una obra como esta es un regalo, porque es estar en el escenario viendo a tus compañeros y redescubriendo a la gente que tienes tanto tiempo de conocer. Sucede magia en cada ensayo”, confesó Manuel sobre la convivencia con sus colegas.

Corta compartió que, antes de salir a escena, el grupo mantiene un ritual de presencia para librarse de malas energías. “Cinco minutos antes de salir me gusta respirar; es una forma de decirle a tu cuerpo que estás bien y que estás en disposición de crear. También es bonito verse a los ojos y tomarse de las manos para compartir esa energía”, relató.

Si aún busca un plan para seguir celebrando el mes del amor y la amistad, esta es la opción ideal. La producción ha apostado por la accesibilidad, ofreciendo una experiencia íntima donde la cercanía con los actores integra al espectador. “Siempre ir al teatro es algo que marca la fecha o el momento especial y, generalmente, es algo que recuerdas mucho tiempo después”, concluyó.

