¿Regresa Burrita Burrona? Turbulance anuncia nueva etapa con Las Amponas

Turbulance y Burrita Burrona vuelven a estar en boca de todos tras semanas de especulaciones, mensajes indirectos y comentarios que encendieron las redes sociales. La ruptura del icónico dueto drag marcó el cierre de una etapa que durante años construyó una comunidad sólida en plataformas digitales.

Ahora, con un anuncio reciente, el proyecto da señales de continuidad bajo una estructura distinta que ha despertado nuevas expectativas entre sus seguidores.

Durante los últimos días, en redes sociales se ha hablado sobre el futuro de Las Amponas. La salida de integrantes clave y las versiones encontradas generaron dudas sobre si el concepto seguiría adelante. Sin embargo, Turbulance realizó un anuncio este 17 de febrero en el que dejó claro que el universo no desaparece, sino que se transforma.

El anuncio de una nueva era del Multiverso

El giro se dio cuando Turbulence compartió en sus plataformas digitales un adelanto que presentó como el inicio de una etapa distinta dentro del proyecto

“¡Llegó el día! Bienvenidos a la nueva era del Multiverso. Se viene una etapa con mucha fuerza y fuego. Un comienzo que no estaba en los planes, pero que nació con todo el corazón. ¡Suscríbete y activa la campanita! 8 PM por YouTube”, se lee en la descripción de la publicación.

Además de invitar a suscribirse al canal y activar notificaciones, el mensaje dejó entrever que este nuevo comienzo no estaba previsto inicialmente, pero que surge desde una decisión personal y creativa. La referencia a un “Multiverso” sugiere una estructura narrativa en la que pueden coexistir distintas versiones de personajes ya conocidos.

Entre los aspectos que más llamaron la atención estuvo la aparente confirmación del regreso de Burrita Burrona, Mamá Mel y Loberrima, aunque con renovaciones en su interpretación.

En un reel publicado en Instagram, Turbulence aparece junto a Burrita Burrona, lo que sugiere que el personaje seguirá presente, pero ahora con un nuevo intérprete tras la salida de Momo Guzmán.

La salida de Momo Guzmán y el impacto en el proyecto

Uno de los momentos más relevantes en esta historia fue la confirmación de que Momo Guzmán, quien daba vida a Burrita Burrona, decidió dejar el proyecto original para iniciar una nueva propuesta artística llamada Las Reales. Este movimiento generó una ola de reacciones, ya que el personaje de Burrita Burrona se convirtió en uno de los pilares del universo de Las Amponas.

Tras hacerse oficial la separación, comenzaron a surgir distintas versiones y especulaciones en redes sociales. Tanto los involucrados como otros comediantes realizaron comentarios que alimentaron la conversación digital. Aunque no todos los señalamientos fueron confirmados, la discusión pública evidenció que la ruptura no pasó desapercibida.

A la salida de Momo Guzmán se sumaron también las despedidas de personajes como Mamá Mel y Loberrima, figuras que formaban parte del universo cómico que ayudó a consolidar el concepto en plataformas digitales

Un punto importante que Turbulence ha enfatizado es que posee los derechos de autor sobre los personajes originales. Esto le permite continuar desarrollando el concepto y realizar modificaciones en las interpretaciones sin perder la identidad central del proyecto.

