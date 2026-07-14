¿Es necesario ver La Odisea en IMAX? Estas son las salas donde podrás verla en México

La respuesta que probablemente Christopher Nolan no quisiera escuchar es: no, no es obligatorio ver La Odisea en IMAX. La historia será la misma, Odiseo enfrentará los mismos peligros y el viaje de regreso a Ítaca no será más corto por elegir una sala tradicional. Sin embargo, si existe una película por la que podría valer la pena buscar una pantalla más grande y pagar un boleto más caro, es precisamente esta.

La Odisea, protagonizada por Matt Damon, llegará a los cines de México el jueves 16 de julio de 2026. La cinta adapta el poema épico de Homero y sigue al rey de Ítaca después de la Guerra de Troya, mientras intenta volver a casa y se enfrenta a naufragios, criaturas mitológicas y fuerzas que parecen empeñadas en impedir su regreso.

Pero más allá de su historia o del reparto, que también incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron, buena parte de la conversación alrededor de la película se ha concentrado en una pregunta: ¿en qué formato debe verse?

¿Por qué La Odisea fue pensada para IMAX?

La Odisea es la primera película de ficción filmada completamente con cámaras de película IMAX. Para conseguirlo, Nolan e IMAX desarrollaron equipos más ligeros y silenciosos que permitieron utilizar este tipo de cámaras no solamente en batallas, tormentas o grandes paisajes, sino también en conversaciones y primeros planos.

La Odisea de Christopher Nolan Especial

La principal diferencia está en la cantidad de imagen que puede aparecer en la pantalla. En su presentación ideal, IMAX de 70 milímetros, la película utiliza una relación de aspecto de 1.43:1, más alta y cercana a un cuadrado que la pantalla panorámica convencional. Esto permite mostrar una mayor parte del encuadre, especialmente en la zona superior e inferior.

Las versiones digitales de IMAX generalmente se presentan en una proporción de 1.90:1. Aunque no muestran toda la imagen capturada por las cámaras, conservan una parte considerable del encuadre expandido, además de ofrecer una pantalla de mayores dimensiones y un sistema de sonido diseñado para la sala.

Entonces, ¿es necesario verla en IMAX?

No es necesario para comprender o disfrutar la película, pero sí es el formato que mejor aprovecha la manera en que fue fotografiada. Las versiones no IMAX conservan la misma historia y montaje; lo que cambia es la proporción de la imagen y, por lo tanto, cuánto puede observarse de los barcos, las costas, los ejércitos y las criaturas que rodean a Odiseo.

El propio Nolan ha reconocido que, aunque el IMAX de 70 milímetros representa la presentación más cercana a su intención original, las versiones IMAX digitales, con láser y otros formatos premium también recibieron un proceso cuidadoso de adaptación. Por ello, no encontrar una sala con proyección analógica no significa que la experiencia esté arruinada.

La Odisea de Christopher Nolan Especial

En México no se anunciaron funciones en IMAX de 70 milímetros, un formato disponible solamente en un reducido grupo de cines alrededor del mundo. La mejor alternativa dentro del país será buscar una sala IMAX con proyección láser o, en su defecto, cualquier complejo IMAX digital.

Si se debe elegir entre IMAX y 4DX, IMAX sería la opción más cercana a la intención visual de Nolan. El movimiento de las butacas, el viento y otros efectos de 4DX pueden volver más espectacular la aventura, pero también distraer de la fotografía, el sonido y la escala de las imágenes.

¿Dónde ver La Odisea en IMAX en México?

De acuerdo con las carteleras disponibles antes del estreno, Cinépolis tendrá funciones IMAX en los siguientes complejos:

Ciudad de México: Fórum Buenavista, Perisur y Universidad.

Fórum Buenavista, Perisur y Universidad. Estado de México: Galerías Metepec y Plaza Satélite.

Galerías Metepec y Plaza Satélite. Puebla: Angelópolis.

Angelópolis. Nuevo León: Galerías Monterrey y Galerías Valle Oriente.

Galerías Monterrey y Galerías Valle Oriente. Jalisco: Galerías Guadalajara y Fórum Tlaquepaque.

Galerías Guadalajara y Fórum Tlaquepaque. Quintana Roo: Puerto Cancún.

Puerto Cancún. Veracruz: Las Américas Veracruz, en Boca del Río.

Cinemex proyectará la película en IMAX en cinco complejos de la Ciudad de México:

Antara Platino.

Santa Fe.

Parque Delta.

Parque Tezontle.

Encuentro Oceanía.

La disponibilidad de horarios y asientos puede cambiar durante los primeros días de exhibición, por lo que será necesario revisar la cartelera de cada complejo antes de comprar los boletos.

Cinépolis también ofrece funciones en formatos XE, 4DX y salas tradicionales, además de IMAX. Su cartelera señala que la película tendrá una duración cercana a las tres horas, algo que también puede influir al momento de elegir entre una sala con efectos de movimiento o una butaca convencional.

El viaje de Odiseo para regresar a Ítaca será el eje de la historia en la nueva película de Christopher Nolan. X @_ShauryaChawla

La opción en celuloide que habrá en Monterrey

Aunque México no tendrá la proyección completa en IMAX de 70 milímetros, existe otra alternativa para quienes quieran ver la película en formato analógico.

La Cineteca Nuevo León, ubicada en el Centro de las Artes de Monterrey, anunció funciones especiales de La Odisea en una copia de 35 milímetros a partir del 16 de julio. Esta versión no mostrará la imagen expandida de IMAX, pero conservará características propias del celuloide, como su textura, grano y reproducción del color.

bgpa