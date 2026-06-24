David Corenswet actúa como Superman y salva a Milly Alcock del acoso en estreno de Supergirl

David Corenswet demostró su instinto protector durante la premiere mundial de Supergirl. El protagonista de Superman defendió físicamente a la actriz Milly Alcock del contacto inapropiado de un fotógrafo. El instante quedó registrado en video y desató una ola masiva de elogios hacia el actor estadounidense en las plataformas digitales y medios impresos.

El incidente ocurrió en la concurrida alfombra roja del evento, donde el elenco principal posaba para los medios de comunicación. Rachel Brosnahan, la nueva Lois Lane del Universo DC, acompañó a la dupla protagonista durante la tradicional sesión fotográfica. La tensión estalló cuando uno de los reporteros gráficos rebasó por completo los límites del respeto profesional.

Supergirl junto a Superman. Foto: DC Studios

El fotógrafo estiró el brazo e invadió la privacidad de la estrella estelar de la noche. El sujeto tocó directamente la espalda descubierta de Milly Alcock para forzar una pose diferente ante las lentes. La reacción del nuevo Hombre de Acero ocurrió en fracciones de segundo frente a las miradas atónitas de decenas de periodistas internacionales.

El intérprete detectó la agresión al espacio personal de su compañera y bloqueó el avance del infractor. Corenswet reaccionó de manera instintiva para salvaguardar la integridad de la joven celebridad en medio del intenso tumulto mediático. El acto reflejo del actor evitó un episodio de mayor incomodidad para la intérprete durante su propia noche de gala.

La reacción viral en redes sociales

El video del percance inundó las redes sociales en cuestión de minutos y generó miles de reproducciones instantáneas en internet. David Corenswet interpuso su cuerpo entre la actriz y el fotógrafo de manera firme, pero serena. El artista lanzó una mirada de advertencia y utilizó un lenguaje corporal claro para marcar una barrera infranqueable ante el agresor.

Milly Alcock junto a David Corenswet. Foto de IG

Los fanáticos del Universo DC aplaudieron la compostura del actor frente a la incómoda situación pública. Las comparaciones directas con Clark Kent dominaron las cajas de tendencias en las aplicaciones de X y TikTok. Los internautas destacaron que el artista originario de Filadelfia proyectó los valores exactos que representa el legendario superhéroe de los cómics.

La nula necesidad de crear un escándalo verbal reafirmó la enorme madurez del líder del nuevo universo cinematográfico. Su rápida y silenciosa intervención detuvo el acoso sin opacar la celebración oficial de la cinta. La actitud protectora del histrión validó la audaz decisión de los directivos al elegirlo como el pilar moral de la franquicia.

Una dupla fundamental para el futuro de DC

La innegable química entre ambos talentos domina toda la gira promocional de las nuevas producciones de la casa productora. Milly Alcock alabó constantemente el compañerismo de su colega desde el primer día de grabaciones bajo las órdenes de James Gunn. Los dos jóvenes cargan sobre sus hombros el colosal peso de relanzar a los kryptonianos más icónicos del mundo.

Superman y Supergirl son los protagonistas actuales del DCU. Foto: DC Studios

La carismática actriz debutó fugazmente como Kara Zor-El en la recién estrenada cinta de Superman y expandirá su legado en solitario. El compañerismo forjado en los sets de filmación trascendió las pantallas de cine y consolidó un equipo de trabajo impenetrable. Esta poderosa alianza profesional promete fortalecer enormemente las próximas fases narrativas de la marca.

Las apariciones conjuntas de esta prometedora dupla generan una expectación desbordante entre la extensa comunidad geek mundial. Los fieles espectadores presencian el nacimiento de una era dorada e ilusionante para la compañía productora. La fuerte conexión emocional lograda a partir de acciones genuinas asegura un rotundo éxito en las taquillas para los nuevos rostros de DC Studios.