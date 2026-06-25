James Gunn rompe el silencio sobre el futuro de Supergirl y aclara rumores sobre una secuela

Con el estreno de Supergirl, muchos seguidores de DC comenzaron a preguntarse si la película tendrá una segunda parte. Aunque DC Studios todavía no ha confirmado una secuela, sus principales responsables ya adelantaron cuál será el futuro de Kara Zor-El.

El director Craig Gillespie y el productor James Gunn coincidieron en que Milly Alcock seguirá formando parte del nuevo Universo DC. Sin embargo, eso no significa que el siguiente paso del personaje sea una nueva película en solitario.

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¿Habrá una segunda película de Supergirl?

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Craig Gillespie explicó que Supergirl fue concebida como una historia independiente desde el principio.

El director recordó que James Gunn le pidió desarrollar una película con identidad propia, sin depender de una continuación inmediata.

“James me dijo: ’Vamos a tratar cada una de estas historias como una novela gráfica independiente. Esta es tu novela gráfica’".

Por esa razón, el equipo se concentró en contar una aventura completa para Kara Zor-El, basada en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow.

Aun así, Gillespie dejó claro que el personaje todavía tiene mucho por explorar dentro del nuevo universo cinematográfico.

“Creo que el viaje aún no ha terminado y me gustaría ver cómo continúa. Ya veremos”.

Por ahora, DC Studios no ha anunciado oficialmente una secuela de Supergirl.

Supergirl se integra al nuevo Universo DC. Foto: Redes Sociales

Milly Alcock seguirá dentro del Universo DC

Aunque no exista una segunda película confirmada, James Gunn aseguró que Milly Alcock continuará interpretando a Kara Zor-El.

La actriz aparecerá en Superman: Man of Tomorrow, donde volverá a compartir pantalla con David Corenswet, quien interpreta al Hombre de Acero.

El productor Lars P. Winther explicó que el final de Supergirl deja al personaje en un momento muy distinto al que tenía al inicio de la historia.

Según adelantó, Kara buscará acercarse nuevamente a Superman e intentar reconstruir la relación con su primo después de todo lo ocurrido durante la película.

James Gunn también confirmó que ese vínculo será uno de los aspectos más importantes de las próximas historias del DCU.

Incluso reveló que Milly Alcock tendrá un papel importante en Man of Tomorrow, por lo que su participación irá mucho más allá de una aparición especial.

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¿De qué trata Supergirl?

La película adapta Supergirl: Woman of Tomorrow, uno de los cómics más populares del personaje publicados por DC en los últimos años.

La historia comienza cuando Krypto, el perro de Supergirl, es atacado por un enemigo inesperado. Ese hecho obliga a Kara Zor-El a emprender un viaje por el espacio para salvar a su compañero.

Durante esa misión conoce a una joven que busca vengar la muerte de su padre, por lo que ambas terminan compartiendo una aventura marcada por decisiones difíciles y enfrentamientos contra distintos enemigos.

A diferencia de Superman, esta versión de Kara presenta a una heroína con un pasado mucho más complicado.

Mientras Clark Kent creció rodeado del cariño de su familia adoptiva en la Tierra, Kara pasó gran parte de su vida enfrentando pérdidas antes de llegar al planeta, algo que influye directamente en su forma de actuar.