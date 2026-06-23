Qué necesitas ver antes del estreno de Supergirl en el nuevo Universo DC

La película Supergirl: Woman of Tomorrow llega a los cines de México este 25 de junio. La cinta expande el floreciente Universo DC orquestado por el director James Gunn. La producción recolectó críticas sumamente positivas durante su reciente premiere mundial celebrada la semana pasada en la ciudad de Londres.

Antes de comprar los boletos para esta nueva aventura kryptoniana, los fanáticos necesitan repasar el canon oficial establecido por el estudio. Esta franquicia interconectada exige atención a detalles específicos para comprender la totalidad del panorama narrativo. Las bases de este mundo superheroico sentaron sus cimientos en proyectos de animación y acción real lanzados previamente.

Superman fue la primera película live action del nuevo Universo DC. Foto: DC Studios

Los estudios enfrentan el reto mayúsculo de conquistar nuevamente la confianza del público masivo tras años de tropiezos taquilleros. La prensa especializada aplaudió el tono de este nuevo filme, posicionándolo como una de las cartas más fuertes de la cartelera de verano. Por ello, preparamos la guía definitiva con las producciones obligatorias para llegar al cien por ciento a las salas de cine.

El origen animado y el Hombre de Acero

El primer proyecto oficial del nuevo canon llegó en 2024 con la serie animada Creature Commandos. La trama arranca justo después de la disolución de la infame Task Force X por órdenes directas de la implacable Amanda Waller. Esta producción pasó ligeramente desapercibida tras su estreno, pero establece reglas fundamentales para el futuro de la marca.

La historia retoma a personajes como Weasel y menciona el asesinato de Rick Flag Jr. a manos del antihéroe Peacemaker. Estos elementos específicos canonizan únicamente ciertos fragmentos de la cinta Suicide Squad lanzada en el año 2021. La animación funciona como el prólogo perfecto para entender las dinámicas de poder gubernamental en este universo de ficción.

Creature Commandos es la serie animada del Universo DC. Foto: DC Studios

El verdadero pilar de la franquicia aterrizó en los cines durante 2025 con la espectacular película Superman. El largometraje, dirigido por el propio James Gunn y protagonizado por David Corenswet, ignora la repetitiva historia de origen del último hijo de Krypton. La cámara sigue a un Clark Kent adulto y plenamente establecido como el gran protector de Metrópolis.

Esta entrega marca el primer gran evento de acción real en el renovado DCU cinematográfico. El tono optimista y la introducción de múltiples héroes secundarios cimentaron el camino para la llegada de su prima a la pantalla grande. El manto de la esperanza encontró su reinicio ideal en esta obra de gran presupuesto.

La sed de venganza y el nexo televisivo

El puente final hacia la historia de Kara Zor-El recae en la segunda temporada de Peacemaker, estrenada también en 2025. Los episodios funcionaron como un retcon estructurado para integrar las violentas aventuras del personaje encarnado por John Cena. El guion sitúa la acción cronológicamente justo después de los titánicos eventos narrados en Superman.

La serie de televisión lanza referencias directas a las consecuencias de la batalla campal del Hombre de Acero. La tensión narrativa escala rápidamente con la introducción de Rick Flag Senior, quien desata una cacería brutal para vengar la muerte de su hijo. El conflicto conecta de manera milimétrica con los cabos sueltos dejados en la mencionada Creature Commandos.

Peacemaker forma parte del Universo DC de James Gunn. Foto: DC Studios

La interconexión de estas tres tramas demuestra la sólida planeación detrás del escritorio de los ejecutivos creativos. El espectador asiste a la construcción de un rompecabezas narrativo donde cada diálogo y cameo cobran absoluto sentido a corto plazo. Ningún elemento sobra en la construcción de esta nueva mitología.

El consumo de esta trinidad de proyectos garantiza una experiencia inmersiva y completa para los espectadores de Supergirl. La taquilla mexicana recibe a Woman of Tomorrow bajo una enorme expectativa comercial de los fanáticos y de la industria. Las butacas esperan a miles de seguidores listos para atestiguar el siguiente gran paso de Warner Bros. y DC Cómics.