Úrsula Corberó y Chino Darín agrandan la familia con la llegada de su bebé

La actriz española Úrsula Corberó, recordada por su icónico papel en La Casa de Papel, y su pareja, el actor argentino Ricardo Mario Darín, mejor conocido como Chino Darín, se convirtieron en padres por primera vez.

La noticia sorprendió y emocionó a sus seguidores, quienes durante meses dieron seguimiento al embarazo de la actriz y celebraron cada paso de esta nueva etapa en su vida.

Nace bebé de Úrsula Corberó

El nacimiento del bebé fue confirmado por el actor Ricardo Darín, padre de Chino Darín, durante una entrevista con la agencia de noticias Europa Press.

En la charla, el orgulloso abuelo compartió la alegría que vive la familia por la llegada del nuevo integrante y reveló que el pequeño llevará por nombre Dante, una elección hecha por sus padres.

Salud de la actriz y el bebé

Al ser cuestionado por la agencia sobre el estado de salud de Úrsula Corberó y su nieto, Ricardo Darín aseguró que ambos se encuentran en buen estado.

Más tarde, Chino Darín también confirmó que la actriz se está recuperando favorablemente tras el parto:

“Ella está muy bien, está cansada, por supuesto, de todo esto. Está tratando de recuperar un poco la energía y el sueño”.

Úrsula Corberó anuncia embarazo

Fue en septiembre de 2025 cuando Úrsula Corberó anunció que estaba embarazada a través de una bella imagen en redes sociales, donde vestida de blanco dejaba ver su pancita, cautivando a millones de fans.

La publicación superó los 4 millones de reacciones y acumuló más de 42 mil comentarios, llenos de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos para la pareja.

Úrsula Corberó y Chino Darín: cómo se conocieron

Los actores iniciaron su historia de amor en 2015, cuando trabajaron juntos en la serie de televisión La Embajada, donde interpretaron a una pareja.

Con el paso del tiempo, la conexión entre ambos trascendió la pantalla y se convirtió en una sólida relación. Diez años después, celebran uno de los momentos más importantes de su vida: la llegada de su primer hijo.

La llegada del pequeño Dante representa una nueva oportunidad para celebrar el amor de Úrsula Corberó y Chino Darín, así como el inicio de una etapa llena de aprendizaje, ternura y familia.