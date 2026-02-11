Romance, destrucción y pasión en Cumbres Borrascosas

Cada lector tiene una interpretación propia de la única novela de Emily Brontë. Cumbres borrascosas nuevamente llega a una adaptación cinematográfica y la directora Emerald Fennell (Saltburn) entregó su perspectiva personal de un texto que posiblemente sea uno de los primeros en llegar a ojos de un adolescente interesado en la literatura, ya sea por el romance, por ser un clásico inglés o el ambiente gótico.

Muchos filmes la han adaptado, la diferencia de la apuesta que podrá ser vista en el cine desde mañana es la modernización de la historia y la humanidad de Cathy (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi), un par de enamorados cuya relación pasa por un intenso deseo, represión y desencadena en la necesidad de encontrar su identidad en su realidad. Esto se convierte en algo bastante visual a comparación de la prosa implícita del libro, donde lo físico ni siquiera está presente.

“El libro muestra a los personajes en su adolescencia tardía, pero la modernización de Emerald ya los tiene en una etapa adulta. Probablemente Cathy tiene entre 20 y 25 años, a esa edad siente la inmensa presión y responsabilidad de casarse, sólo que lo hace con Edgar Linton (Shazad Latif), lo que resulta en el error más grande de su vida por estar enamorada de Heathcliff.

“Todo esto lo cuento porque madurar a los personajes significa ver a dos adultos tomando sus propias decisiones y no da espacios justificaciones como ‘sólo son niños tontos’. Son responsables de ellos mismos. Cathy toma malas decisiones que lastiman a las personas y sus elecciones desencadenan en consecuencias más severas”, dijo la australiana en entrevista.

La inclinación a lo visceral de ambos personajes principales está muy marcada dentro del desarrollo del filme, al mismo tiempo Finnell dejó la lucha de clases, el machismo y racismo que Brontë expuso dentro de su trama que expone la civilización y el contexto en el que concibió el texto.

Para evitar encontrar prejuicios o tomar una postura personal sobre Cathy o Heathcliff, Margot no leyó la novela hasta después de explorar la versión de la directora. Por ejemplo, por qué Cathy elige al hombre de poder y no al que su corazón dicta.

“Exactamente. Tenías que entender por qué Cathy fue seducida por esta elección o este camino en su vida, y hay una parte en la película donde, honestamente, estás como: ‘espero que Heath-

cliff simplemente no regrese. Esto es lo mejor para todos. Están bien juntos. Todos serían felices si la película se detuviera aquí mismo’”, mencionó entre risas.

Ella destaca que esa elección proyecta la estabilidad que una mujer como Cathy buscaba en su vida y recuerda que Edgar también tuvo una transformación, pues en el libro es un tipo antipático que realmente no significa un obstáculo para Heath-

cliff, sin embargo, su versión cinematográfica realmente es una amenaza para el galán y antihéroe de la historia.

Mucho se ha dicho ya de su trabajo con Jacob Elordi. La famosa declaración de las piernas temblorosas, por decir la más viral. Pero Margot contó que Finnell lo escogió como el nuevo linaje del personaje porque el dibujo que viene en la novela tiene muchos rasgos que cuadraban con él.

Lejos de esa promoción, la australiana cree que Cumbres borrascosas va a sorprender al espectador, porque muchos esperan que sólo sea una historia más de época, además, ya muchos creen que es una peli que rebasa lo provocativo y se aloja en el erotismo.

“Y sí, pero juega más lo emocional y evocador. Se van a dejar llevar por el romance, lo visual, el diseño y las imágenes. Es esta historia de amor que te golpea tan profundamente, y pienso que ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos este tipo de historia de amor en la pantalla, una que te haga sentir tanto”, opinó.

El tema de lo visual recae en que se tomó en cuenta la vibra gótica bajo la que fue concebido el relato: los tenebrosos castillos europeos, las lluvias, las neblinas esparcidas en todo el campo abierto de Yorkshire, Inglaterra, donde se desarrolla la historia, los aspectos sobrenaturales y las constantes insinuaciones que hay hacia la espiritualidad y la muerte.

“Emerald me dijo que el libro tiene esa habilidad casi mágica en la que siempre cambia todo lo que lees. Es una habitación de la que sales y cuando vuelves ha sido reordenado. Cada relectura permite una experiencia diferente. También sospecho que sucede por lo desafiante que son los personajes, como siempre deseas que las cosas funcionen para ellos, después te sientas a analizar por qué lo deseas y si eso tiene sentido”, concluyó la también productora.

Cumbres borrascosas estrena en cines mañana y pasará a ser una adaptación más de tantas que se han realizado, siendo Luis Buñuel una de las grandes leyendas que hizo su propia interpretación bajo el nombre de Abismos de pasión (1953) y Peter Kosminsky hizo lo propio en 1992 con ayuda de Juliette Binoche y Ralph Fiennes.

El verdadero Heathcliff

El filme proyecta a Heathcliff como un hombre decidido a obtener lo que necesita, un galán y héroe (o antihéroe) romántico, sin embargo, realmente es un hombre terrible, víctima de su orfandad, con trastornos como el apego ansioso, el narcisismo y la necesidad de ser validado, en este caso por Cathy, su eterna ambición y deseo.

El dato

Sobre Emily Brontë

· Cumbres Borrascosas fue editado en 1847 bajo la autoría de Elis Bell, un seudónimo que Emily Brontë usó al habitar en la Inglaterra victoriana, cuando las publicaciones y obras de las mujeres no eran tomadas en serio por la sociedad. La diferencia de clases y los valores de esa época fueron el contexto en el que desarrolló la historia de Cathy y Heathcliff.